“El puma no tiene mujer”, Futbolistas de Pumas se burlan del América

Pumas dio la sorpresa de la liguilla del Grita México Apertura 2021 al haber eliminado al América. Los azulcremas clasificaron como primeros de la tabla general pero se vieron superados ampliamente por los universitarios y terminaron cayendo 3-1.

El equipo de Andrés Lillini clasificó como octavo general, luego de haber eliminado en el repechaje al Toluca. Por su parte, el América sólo perdió ante los Diablos y frente a Cruz Azul en la fase regular, por lo que era el amplio favorito.

La burla de los futbolistas de Pumas

El que inició fue Érik Lira . El mediocampista había estado en el ojo del huracán por la declaración de “nos vamos a chin... al América”, tras haber conseguido su pase a la liguilla del futbol mexicano y ahora que se instalaron en semifinales, no dudó en hacer eco de la derrota de las Águilas.

Lira subió una foto con algunos de sus compañeros en el vestidor con la leyenda: “El puma no tiene mujer”, haciendo referencia al cántico de la afición de Pumas contra el América, pero no se quedó ahí. Cristian Batocchio le respondió: “El puma no tiene marido”, para continuar con la letra y Sebastián Saucedo también se unió: “pero tiene un hijo p...”. Marco García terminó el hilo.

La mejor historia de amor en este 2021. pic.twitter.com/WiumKOeTEn — Pete (@PeterParkerMX) November 28, 2021

Pumas estará esperando rival para las semifinales del Grita México Apertura 2021. Un escenario que difícilmente alguien imaginaba, después de como empezaron el torneo y de que hayan conseguido su pase al repechaje en el onceavo lugar.

El rival de los universitarios podría ser Atlas si vence a Rayados, León si vence a Puebla o el vencedor del choque entre Tigres y Santos. Lo cierto es que Pumas está embalado y será un rival difícil para quien quiera que lo enfrente en la fase final del torneo.

