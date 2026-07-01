Erik Lira vs Pedro Vite: la extraña rivalidad que se intensificó en redes sociales

Las horas avanzan y México ya sabe que se enfrentará a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, pero una de las historias que causó bastante revuelo fue la rivalidad hostil entre aficiones mexicanas y ecuatorianas. Y en ese duelo, mientras unos presumían a Erik Lira… otros defendían a Pedro Vite. Así se habló de este duelo directo que podría presentarse de nueva cuenta en el Apertura 2026.

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¿Por qué enemistaron a Erik Lira y a Pedro Vite?

Desde que se dio el cruce de los 16vos de final, México y Ecuador se convirtieron en duros rivales en el mundo de las redes sociales. Y precisamente la Liga BBVA MX surgió como el espacio de debate cuando Erik Lita y Pedro Vite salieron como los guerreros elegidos por las aficiones de ambas selecciones. Y allí se hizo un conteo de las veces que se enfrentaron en partidos importantes.

La primera ocasión que se presumió esta batalla de mediocampistas fue cuando el ecuatoriano estaba en la MLS y hubo un cruce en la final de la Concachampions. Allí Cruz Azul se llevó el trofeo ante el Vancouver… donde jugaba precisamente Pedro Vite. La segunda gran batalla se dio en un par de cotejos donde Lira no estuvo, pero donde ganó la partida su equipo. Y la tercera fue el duelo mundialista vivido hace unas horas.

Entonces, en medio de un ambiente bastante fuerte en redes sociales, la afición mexicana indicó que Erik Lira se impuso de nueva cuenta, pues volvió a ser pieza importante en el cuadro de Javier Aguirre que venció a su similar ecuatoriano. Con eso, la afición celeste (en su mayoría) presumió una hegemonía sobre el mediocampista de los Pumas del Pedregal.

¿Erik Lira y Pedro Vite se enfrentarán en el Apertura 2026?

Según el calendario, Pumas y Cruz Azul se enfrentarán el 11 de octubre en actividades de la Jornada 11 del Apertura 2026. Sin embargo, luce complicado que se dé un nuevo enfrentamiento, pues se habla de una posible salida de ambos elementos. No se ha parado de indicar por distintos insiders que hay interés europeo por Erik Lira… mismo caso que Pedro Vite, que tuvo actuaciones destacadas con su selección en la fase de grupos de la Copa del Mundo.