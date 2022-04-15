Errol Spence Jr vs Ugás | A Raspar la Lona

En este nuevo episodio de A Raspar La Lona, Raya Ayala y César Castro analizan toda la actualidad del boxeo mundial, donde uno de los combates principales será el de Errol Spence vs Yordenis Ugás. Los peleadores buscarán ser campeón unificado en la división wélter, ya que todos los cinturones serán puestos en juego.

Yordenis Ugás sin duda es la sorpresa de este combate, ya que hace unos meses derrotó y retiró al histórico Manny Pacquiao, por lo que ahora tiene la oportunidad de dar un salto enorme en su carrera, aunque no será nada fácil, pues Spence tiene un récord invicto de 27-0, donde 21 de sus victorias fueron por la vía del cloroformo.

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Andy Ruiz viene a pelear a la CDMX

‘El Destroyer’, quien fue el primer campeón mundial mexicano en la división de los pesados, vendrá a pelear a México para medirse ante Tyrone Sponge, peleador que normalmente lo vemos en las Artes Marciales Mixtas, pero ahora se medirá al mexicano.

Este combate será bajo las reglas del boxeo, por lo que Andy Ruiz no tendrá que cambiar de disciplina, pero sin duda será un reto mayor. ‘El Destroyer’ derrotó a Chris Arreola en mayo de 2021 y volverá a subirse al ring una vez más.

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‘Pitbull’ Cruz en camino a ganarse el respeto del boxeo

Isaac el ‘Pitbull’ Cruz ha venido de menos a más dentro del boxeo y después de haber tenido una gran pelea ante Gervonta Davis, su nombre empieza a resaltar en los cuadrilateros, por lo que se espera que siga escalando y aceptando retos importantes para dar de qué hablar.