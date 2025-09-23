Es mexicano, lleva 3 goles en el Apertura 2025 y hoy vale más que James Rodríguez y Sergio Ramos juntos

Gilberto Mora es el mexicano que hoy vale más que James Rodríguez y Sergio Ramos juntos, pues el 21 de septiembre de este año su precio llegó a su punto más alto: 4.5 millones de euros (97.3 millones de pesos). El valor en el mercado del futbolista, que lleva 3 goles en el Apertura 2025 y que está en la órbita del Real Madrid , es de sorprenderse, pues con tan solo 16 años ya superó a grandes estrellas.

Mora ha tenido un gran arranque en la Liga BBVA MX, pues después de ganar la Copa Oro 2025 con la Selección Mexicana , se integró a Xolos para el nuevo torneo. El joven futbolista, pese a ser mediocampista, suma 3 goles en 8 partidos disputados, aunque su racha como killer del área puede mermar, ya que será baja de Tijuana, pues fue convocado para el Mundial Sub-20.

@gil_morita James Rodríguez y Sergio Ramos juntos valen 3.7 millones de euros, mientras que Gilberto Mora 4.5 millones

El aumento de precio del mexicano Gilberto Mora

Gilberto Mota fue tasado en un millón de euros (21.6 millones de pesos) cuando debutó, en octubre de 2024. Al mediocampista solo le bastaron 2 meses para que su precio aumentara un millón de euros en diciembre del año pasado.

Mora volvió a aumentar de precio en mayo de este año, pues Transfermarkt lo tasó en 3 millones de euros (casi 65 millones de pesos), cuando fue convocado por Javier Aguirre para encarar la Copa Oro 2025. Finalmente, el jugador de 16 años alcanzó los 4.5 millones de euros el 21 de septiembre, su costo más alto hasta el momento.

Gilberto Mora en la actualidad tiene un valor en el mercado de 4.5 millones de euros, superando a las estrellas de la Liga BBVA MX como lo son James Rodríguez y Sergio Ramos. El colombiano tiene un costo de 2.5 millones de euros (54.1 millones de pesos), mientras que el español 1.2 millones de euros (casi 26 millones de pesos).

Rodríguez y Ramos juntos suman la cantidad de 3.7 millones de pesos (más de 80 millones de pesos), muy por debajo de lo que vale Mora, pues el mexicano todavía los supera por 800 mil euros (17.3 millones de pesos).