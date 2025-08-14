Es uno de los más valiosos de Chivas y aun así Gabriel Milito lo dejaría ir en el Apertura 2025

Alan Mozo es uno de los jugadores más valiosos de Chivas, pues tiene un valor en el mercado de 4 millones de euros (87.6 millones de pesos). Además, es pieza fundamental en el esquema de Gabriel Milito, por lo que en el club cayó como balde con agua helada su posible salida en este Apertura 2025, como también lo busca hacer su compañero Hugo Camberos al recibir una oferta del futbol europeo .

El lateral derecho llegó a Chivas en verano de 2022 y desde entonces se ha consolidado como uno de los jugadores referentes del equipo a lo largo de estos años. Sin embargo, el mexicano no ha podido levantar un título oficial con el Guadalajara, ya que los 2 que conquistó en este verano, entre ellos la Copa Morelos , fueron durante la pretemporada del club.

Chivas Alan Mozo es uno de los jugadores más valiosos de Chivas, aunque existe la posibilidad de que salga en este torneo

Mozo es del interés de varios equipos, e incluso estuvo a punto de irse a León en este mercado de fichajes; sin embargo, decidió quedarse en Chivas, ya que su principal objetivo es ser campeón de Liga BBVA MX, título que se le ha negado desde que inició como profesional en Pumas.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Quién es el jugador más valioso y qué puesto ocupa Alan Mozo en la plantilla de Chivas?

El jugador más valioso de Chivas, según Transfermarkt, es Roberto “Piojo” Alvarado con un precio en el mercado de 6.5 millones de euros (142.4 millones de pesos). Mientras que Alan Mozo se ubica en la quinta posición junto con Cade Cowell con 4 millones de euros. El Top-5 de los futbolistas con mayor costo en Guadalajara son los siguientes:

Roberto “Piojo” Alvarado – 6.5 millones de euros Efraín Álvarez – 5.5 millones de euros (120.5 millones de pesos) Raúl “Tala” Rangel – 5 millones de euros (109.5 millones de pesos) Bryan González y Luis Romo – 4.5 millones de euros (98.6 millones de pesos) Alan Mozo y Cade Cowell – 4 millones de euros

Las estadísticas de Alan Mozo tras su llegada a Chivas

Alan Mozo llegó a Chivas en verano de 2022 y desde entonces suma 4 goles y 9 asistencias en 114 partidos disputados, de los cuales en 94 ha salido a la cancha como titular. Las estadísticas de BeSoccer también arrojan que el lateral acumula 18 tarjetas amarillas y solo en una ocasión fue expulsado.