La oferta que lanza Club europeo por jugador de Chivas

El Club Deportivo Guadalajara podría perder a una de sus joyas más prometedoras. Hugo Camberos, extremo de apenas 18 años, ha despertado el interés del Club Brugge de Bélgica, que ha presentado una oferta formal para ficharlo en este mercado de verano. La propuesta se acerca a la cláusula de rescisión del jugador, estimada en 6 millones de dólares, según información del periodista César Luis Merlo.

Camberos, quien renovó recientemente con Chivas hasta mediados de 2027, ha sido seguido de cerca por el conjunto belga desde el semestre anterior. El Club Brugge busca adquirir el 100% de la carta del jugador, pero Chivas ha puesto una condición clave sobre la mesa: retener un porcentaje de los derechos federativos para beneficiarse de una futura venta.

Este tipo de cláusulas son comunes en negociaciones internacionales, especialmente cuando se trata de jóvenes talentos con proyección europea. La intención del Rebaño Sagrado es asegurar ingresos adicionales si Camberos logra consolidarse en Europa y posteriormente es transferido a otro club.

¿Por qué Camberos interesa tanto en Europa?

El joven atacante ha brillado tanto en Liga MX como en selecciones juveniles, destacando por su velocidad, desequilibrio y capacidad goleadora. Aunque ha perdido minutos desde la llegada de Gabriel Milito al banquillo rojiblanco, su potencial sigue siendo evidente.

El Club Brugge, uno de los equipos más importantes de Bélgica, tiene hasta el 6 de septiembre para cerrar fichajes, lo que le da margen para negociar con Chivas. Además, el club belga ha considerado a Camberos como una alternativa prioritaria si no logra concretar las llegadas de Samuel Edozie o Mamadou Diakhon.

¿Qué sigue para Chivas y Camberos?

La directiva rojiblanca enfrenta una decisión estratégica: aceptar la oferta y permitir la salida de Camberos, o retenerlo al menos un semestre más. El entorno del jugador ya estaría gestionando la documentación necesaria para emigrar, lo que sugiere que el traspaso podría concretarse en los próximos días.

Con esta operación, Chivas no solo busca capitalizar el talento de su cantera, sino también posicionarse como un club exportador de jóvenes promesas. La negociación con Brugge podría marcar el inicio de la carrera internacional de Hugo Camberos, y el Rebaño quiere asegurarse de seguir cosechando frutos en el futuro.

