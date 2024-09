El nuevo técnico de Inglaterra en el centro de un escándalo nacional

Pese al buen inicio de la selección de Inglaterra en la UEFA Nations League al derrotar como visitante a su similar de la República de Irlanda por marcador de 2-0, el entrenador Lee Carsley, que tomó el lugar de Gareth Southgate, se ha ganado la animadversión de gran parte del entorno del equipo nacional por su actitud antes del inicio del choque en Dublín.

El nuevo entrenador de Inglaterra, por ahora provisional tras sustituir a Southgate después de la Eurocopa y la derrota en la final contra España, no cantó el himno inglés tal y como había anunciado en la previa del partido, y se sentó en el banquillo mientras sonaban los acordes del ‘God Save The King’.

Lee Carsley ya había advertido que no cantaría el himno

“No afectó mi día ni la preparación del partido. Respeto las opiniones de la gente pero cantar el himno es algo que nunca he hecho. Respeto a ambos himnos nacionales”, indicó Carsley.

“Hoy ha sido uno de los días de mi vida en los que más orgulloso me siento de liderar un equipo de Inglaterra en Dublín. No me siento agraviado. Respeto la opinión de todos. He jugado en equipos donde cantan el himno junto a mí y en otros donde la gente, los jugadores, los entrenadores, no cantan. No creo que eso me haga a mí o a cualquiera estar menos comprometido. Tenía muchas ganas de que llegara hoy”, adjuntó luego del encuentro el seleccionador de Inglaterra.

Carsley, que lleva varios años en las categorías inferiores de Inglaterra, nació en Birmingham, pero después jugó con la selección de la República de Irlanda en 39 ocasiones. El destino quiso que su estreno como responsable del equipo de Los Tres Leones fuera en el Aviva Stadium de Dublín.

El técnico ya avisó antes del partido que no cantaría el himno inglés junto al resto de preparadores.

Personalidades inglesas piden el despido de Lee Carsley

Aun así, las reacciones no han tardado en suceder. Varios medios de comunicación critican la actitud de Carsley, al igual que antiguos futbolistas que formaron parte de la selección de Inglaterra. “Lee Carsley debería ser despedido ya por la Federación. Su negativa es una traición y no está preparado para ser seleccionador de Inglaterra”, apuntan algunas publicaciones.

Por ahora no ha habido movimientos ni reacciones de las autoridades deportivas inglesas a las fuertes críticas a las que es sometido el seleccionador que volverá a dirigir al equipo el próximo martes, ante Finlandia.