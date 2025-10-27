Edson Álvarez, en medio del escándalo arbitral por apuestas en el futbol turco

Se destapa una cloaca en el futbol turco donde juega el mediocampista mexicano Edson Álvarez con el conjunto del Fenerbahce. Ibrahim Haciosmanoglu, presidente de la Federación Turca de Fútbol (TFF), denunció a 371 árbitros que participan en las Ligas profesionales de su país que tienen cuentas en plataformas de apuestas y 152 están apostando activamente.

La revelación ha sacudido al futbol y enciende las alarmas en el futbol europeo e internacional.

“Pronto serán remitidos al comité disciplinario y recibirán las sanciones correspondientes según nuestros reglamentos”, declaró Haciosmanoglu. De acuerdo con el artículo 57 del Reglamento Disciplinario de la TFF, los árbitros involucrados podrían enfrentar suspensiones de tres meses hasta un año, además de la prohibición de ejercer su profesión arbitral.

Los 152 silbantes que han realizado apuestas activamente representan más del 25% del cuerpo arbitral profesional del país. Según información oficial, se han detectado más de 10 mil apuestas registradas, algunas incluso en partidos de las propias ligas turcas. Esto ha generado preocupación sobre la integridad de los encuentros y la posible manipulación de resultados.

¿Cómo ha respondido la UEFA del escándalo arbitral?

La UEFA ya ha sido notificada y se encuentra colaborando en la investigación. Aunque aún no se han revelado nombres, se espera que en las próximas horas, máximo en pocos días, se publiquen los nombres de los árbitros implicados y se inicien los procesos disciplinarios correspondientes.

Los equipos de la Liga turca han presentado quejas sobre el arbitraje luego de muchos partidos, y esta situación podría incrementar la designación de árbitros extranjeros para partidos clave. La credibilidad del sistema arbitral está en juego, y la TFF enfrenta uno de los desafíos más serios de su historia reciente.

