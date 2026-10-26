¡Calculadora en mano! Las combinaciones de América, Chivas y Cruz Azul para amarrar Liguilla esta semana

Llegamos a la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con la calculadora en la mano y las emociones al límite, pues tres de los equipos grandes del futbol azteca están a nada de sellar matemáticamente su boleto a la Liguilla por el título.

Cuál es el panorama exacto, las combinaciones y las cuentas de que América, Cruz Azul y Chivas aseguren pase para la siguiente ronda.

América: La clasificación puede llegar antes del fin de semana

Las Águilas del América se mantienen firmes en la cima de la tabla general con 27 unidades. El conjunto de Coapa tiene una oportunidad de oro para sellar su pase incluso antes de que arranque formalmente la Fecha 15.

Este miércoles, las Águilas disputan su encuentro pendiente de la Jornada 7 cuando reciban a los Xolos de Tijuana. Si el equipo azulcrema consigue la victoria y suma los tres puntos, alcanzará la barrera mágica de las 30 unidades. Con solo nueve puntos por disputar en la recta final, el noveno puesto de la clasificación ya no podría darles alcance bajo ninguna combinación de resultados, amarrando el boleto definitivo.

En caso de tropezar o empatar ante el cuadro perruno, América tendría una segunda oportunidad estelar el próximo sábado 31 de octubre, cuando reciba a los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Banorte.

Cruz Azul y Chivas: A un triunfo de “amarrar” su boleto

Detrás del líder se libra una batalla entre La Máquina y el Rebaño. Tanto Cruz Azul como Guadalajara escoltan al América con 26 puntos cada uno, por lo que una victoria este fin de semana los pondría muy cerca de la fase final.

Chivas: El Rebaño Sagrado saltará a la cancha del Estadio Akron el sábado 31 de octubre para verse las caras ante el Atlante . Si el Guadalajara suma tres puntos, llegará a 29 unidades y daría un gran paso a la Liguilla.

El saltará a la cancha del el para verse las caras ante el . Si el suma tres puntos, llegará a y daría un gran paso a la Liguilla. Cruz Azul: La Máquina Celeste regresará a la acción el domingo 1 de noviembre en el Estadio Banorte para recibir la visita del León. Al igual que Chivas, una victoria catapultaría a los cementeros a las 29 unidades.

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¿Por qué aún no sería definitivo el pase de Cruz Azul y Chivas con 29 puntos?

Si Cruz Azul y Chivas triunfan, la clasificación estaría virtualmente firmada, pero no estaría oficialmente establecida ya que Querétaro (noveno puesto en la tabla) que suma 20 puntos, le faltan 12 por disputar. Los Gallos Blancos le falta enfrentar el partido de la Jornada 7 ante Monterrey, que también tiene 20 unidades. Una derrota de uno de estos equipos los dejaría con la posibilidad de sumar 9 unidades y de llegar al final del torneo con 29 unidades si ganan el resto de sus partidos, los mismos que tendrían Cruz Azul y Chivas y todo quedaría por la diferencia de goles.

Entonces solo no queda esperar como se desarrollen los partidos de esta semana.Sigue minuto a minuto la cobertura del Apertura 2026 a través de todas las plataformas de Azteca Deportes.

