OFICIAL: España destituye a su dirección técnica de cara a la Nations League

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dio a conocer este 11 de agosto, que Montse Tomé dejará su cargo como directora técnica de la Selección Femenina absoluta; más que ser removida, no renovará contrato, mismo que terminaba a finales de este mismo mes.

En el lugar de Tomé, nombraron a Sonia Bermúdez, quien llega después de su paso como entrenadora de la Sub-23 y será acompañada por Iraia Iturregi como asistente, quien cuenta con años de experiencia en banquillos y 402 partidos en Primera División.

¿Por qué se fue Montse Tomé de la Selección de España?

La medida llega dos semanas después de la derrota de España ante Inglaterra en la final de la Eurocopa 2025, decidida en penaltis. Pese al subcampeonato continental, la RFEF optó por abrir un nuevo ciclo y agradeció a Tomé su “trabajo, profesionalidad y dedicación” durante su etapa en las selecciones nacionales.

Tomé asumió el cargo en septiembre de 2023, tras haber sido asistente de Jorge Vilda y en medio de la convulsión institucional derivada del caso Rubiales. Su mandato estuvo marcado por la reconstrucción del entorno de la selección y episodios de tensión, como la polémica inicial por la no convocatoria de Jenni Hermoso “para protegerla”, en un contexto de cambios estructurales en el fútbol femenino español.

En lo deportivo, la asturiana condujo a la selección a su primer título de la UEFA Women’s Nations League (2023–24), éxito que además aseguró el histórico boleto a París 2024. En los Juegos Olímpicos, España finalizó en el cuarto puesto. En 2025, La Roja alcanzó la final de la Eurocopa en Suiza, cayendo por penales ante Inglaterra, y se mantuvo como número uno del ranking FIFA durante su etapa.

La RFEF explicó que el relevo fue aprobado por la junta directiva en una reunión telemática, en la que también se confirmó a Bermúdez como nueva seleccionadora de la absoluta. La exdelantera, internacional con experiencia y con recorrido en el staff federativo desde 2022, debutará en octubre en las semifinales de la Nations League ante Suecia. Con este movimientse busca consolidar un proyecto que integre a todas las categorías, manteniendo el estatus competitivo de una selección que, bajo Tomé, firmó victorias de alto perfil y una identidad de juego proactiva, pero quedó a un paso del oro tanto en París 2024 como en la Euro 2025.

En total, en su etapa al mando de España, Montse Tomé dirigió un total de 37 partidos en los que registró 28 victorias, cuatro empates y cinco derrotas; en su etapa, la ‘Furia Roja’ marcó 108 goles y recibió tan sólo 39.

¿Cuándo debuta la nueva DT de la Selección Femenina de España?

Con todavía contrato activo para Tomé hasta el 31 del actual mes, ya se dio a conocer que Sonia Bermúdez tomará el puesto en la dirección técnica y que será acompañada por Iraia Iturregi, pero todavía no se da a conocer al cuerpo técnico completo y lo más probable es que esa lista se de a conocer hasta mediados de septiembre.

Ahora, el desafío enfrente será a finales de octubre de este año, cuando España se enfrente a Suecia en las semifinales de la UEFA Nations League, donde buscarán sostener la hegemonía reciente que ha demostrado el equipo nacional ibérico.