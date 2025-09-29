México vs España: ¿Quién es el favorito para ganar el partido en el Mundial Sub 20?

Después de conseguir el empate ante Brasil en su debut en la Copa del Mundo Sub-20 de Chile 2025, la Selección Mexicana ahora se enfrentará a España en lo que será uno de los duelos más atractivos de esta fase.

Te puede interesar: Hazañas y ridículos: Así le ha ido a la Selección Mexicana en sus debuts mundialistas

De acuerdo a la inteligencia artificial, a las casas de apuestas e incluso a los antecedentes históricos entre ambas escuadras juveniles, la Furia Roja llega como favorita a dicho encuentro, aunque no con una ventaja abrumadora.

Resumen del partido: Puebla 0-2 Chivas de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El pronóstico del España vs México del Mundial Sub-20

La IA, previo al arranque del torneo, había situado a México en la tercera posición del Grupo C, detrás de Brasil y de España, acomodo que todavía podría suceder, pero el empate ante la Verde Amarelha y la derrota de los ibéricos podría darle cierta ventaja al combinado azteca para avanzar a la siguiente fase de forma directa y no como uno de los mejores terceros.

Otros pronósticos de IA dicen que el resultado más probable entre ambos equipos es un empate 1-1, aunque las casas de apuestas si ponen a España un paso por delante de México; las cuotas favorecen a la Furia Roja con una victoria, pero no descartan la posibilidad de un empate cerrado, por lo que apostar por México para dicho partido podría significar grandes ganancias.

El historial entre España y México en categoría Sub-20

Históricamente estos dos equipos ya se han enfrentado en múltiples ocasiones, desde 2013 se registran justamente dos enfrentamientos directos en la categoría Sub-20, los cuales fueron ganados en su totalidad por el conjunto español. En estos dos partidos, España anotó un total de cinco goles por tres de México.

Te puede interesar: VIDEO: Gilberto Mora deslumbró con estos movimientos especiales en México - Brasil en el Mundial Sub-20

La ofensiva europea tiene más volumen de llegada, pero los dirigidos por Eduardo Arce han trabajado en su solidez defensiva desde el medio campo, por lo que sería una buena oportunidad de inclinar la balanza histórica más a su favor.

