España vs Argentina: Ver EN VIVO y GRATIS la final del Mundial 2026, por tv abierta en TV Azteca
¡La Gran final está en TV Azteca! España vs Argentina disputarán el título por el Mundial 2026, en un juego en que Lionel Messi y Lamine Yamal tratarán de levantar la Copa
¡Llegó el día! La final del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y España vs Argentina se citan en el estadio New York New Jersey en busca de sumar otro campeonato del mundo a su escudo. ¡Síguelo EN VIVO y GRATIS, a través de TV Azteca!