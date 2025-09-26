¿Está Anthony Martial? Las 7 máximas figuras que pasaron por la Liga BBVA MX, según la IA

La Liga BBVA MX ha tenido grandes refuerzos en su historia, como en el 2015 lo fue Ronaldinho, ganador del Balón de Oro y uno de los más grandes futbolistas que jugó en Querétaro. Ahora, cada vez más el torneo mexicano se inunda de estrellas internaciones como la reciente contratación de Anthony Martial a Rayados, quien jugó con Cristiano Ronaldo y llegó a valer 65 millones de euros . Esta es la lista de la IA (inteligencia artificial).

1. Cabinho

El brasileño es considerado en México con el rey del gol , ya que es el máximo romperredes de la Liga BBVA MX con 312 tantos. El delantero llegó a Pumas en 1974 y permaneció durante 5 temporadas para después fichar con Atlante. Se retiró en 1988 con Tigres.

Archivo TV Azteca Cabinho es una de las 7 estrellas que jugó en la Liga BBVA MX, según la IA

2. Ronaldinho

El astro brasileño llegó a Querétaro en 2014 y se quedó a un paso de ganar la Liga BBVA MX tras perder la final ante Santos Laguna en 2015. La contratación del exjugador del Barcelona fue una bomba en su tiempo, ya que ganó un sinfín de títulos, como el Mundial de Corea-Japón 2002 con su selección y un Balón de Oro.

3. Emilio Butragueño

El ídolo del Real Madrid está en la lista, según la Inteligencia Artificial. El español jugó para Celaya de 1995 a 1998 e incluso disputó una final en México, pero la perdió.

4. Bebeto

El campeón del mundo en Estados Unidos 1994 con Brasil también jugó en la Liga BBVA MX. El brasileño formó parte de aquellos míticos Toros Neza que mostraron un buen futbol a finales de los 90´s.

5. Pep Guardiola

El ahora entrenador del Manchester City jugó en Dorados de Sinaloa en 2005, luego de consagrarse como ídolo en Barcelona. El español compartió vestidor con Sebastián Abreu, quien fue parte importante para que se diera su fichaje.

6. Iván Zamorano

El “Bam Bam” llegó a América en 2001 con un gran cartel, pues había jugado en Real Madrid en Inter de Milán. El chileno hizo historia en las Águilas al ganar el campeonato de 2002 ante Necaxa.

7. Daniel Brailovsky

El argentino jugó para América de 1982 a 1985. El talento lo llevó a ser hoy en día un ídolo en el conjunto de Coapa, pese a que se marchó del club sin decir adiós, luego del sismo que le arrebató a miles de personas en la CDMX.

Anthony Martial, fuera de la lista de la IA

Anthony Martial llegó con gran cartel a Rayados en el Apertura 2025, pero ello no le bastó para ganarse en un lugar en la prestigiosa lista de la IA. Lo anterior, ya que en su último equipo dejó de jugar y su carrera viene a menos.

Martial deberá marcar diferencia y conquistar títulos con Monterrey si en un futuro quiere ser considerado como una de las estrellas que jugó en la Liga BBVA MX. Por lo pronto, ya debutó con el club regio, aunque solo disputó unos cuantos minutos al ingresar de cambio en tiempo de compensación.