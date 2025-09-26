¿Está Anthony Martial? Las 7 máximas figuras que pasaron por la Liga BBVA MX, según la IA
En la Liga BBVA MX han jugado grandes futbolistas extranjeros, pero hay 7 que destacaron mucho: ¿en qué lugar está Anthony Martial?
La Liga BBVA MX ha tenido grandes refuerzos en su historia, como en el 2015 lo fue Ronaldinho, ganador del Balón de Oro y uno de los más grandes futbolistas que jugó en Querétaro. Ahora, cada vez más el torneo mexicano se inunda de estrellas internaciones como la reciente contratación de Anthony Martial a Rayados, quien jugó con Cristiano Ronaldo y llegó a valer 65 millones de euros . Esta es la lista de la IA (inteligencia artificial).
1. Cabinho
El brasileño es considerado en México con el rey del gol , ya que es el máximo romperredes de la Liga BBVA MX con 312 tantos. El delantero llegó a Pumas en 1974 y permaneció durante 5 temporadas para después fichar con Atlante. Se retiró en 1988 con Tigres.
2. Ronaldinho
El astro brasileño llegó a Querétaro en 2014 y se quedó a un paso de ganar la Liga BBVA MX tras perder la final ante Santos Laguna en 2015. La contratación del exjugador del Barcelona fue una bomba en su tiempo, ya que ganó un sinfín de títulos, como el Mundial de Corea-Japón 2002 con su selección y un Balón de Oro.
@ligabbvamx Mucha magia 🪄🤙🏼🇧🇷 En #ElRecuento de hoy tenemos todos los goles de @Ronaldinho con @Gallos de Querétaro 🐓 en México. #LigaBBVAMX #ligamx #ronaldinho #tiktokdeportes ♬ Eu Já Sofri por Amor Mas Não Sofro Mais - 2T Da Serra
3. Emilio Butragueño
El ídolo del Real Madrid está en la lista, según la Inteligencia Artificial. El español jugó para Celaya de 1995 a 1998 e incluso disputó una final en México, pero la perdió.
4. Bebeto
El campeón del mundo en Estados Unidos 1994 con Brasil también jugó en la Liga BBVA MX. El brasileño formó parte de aquellos míticos Toros Neza que mostraron un buen futbol a finales de los 90´s.
5. Pep Guardiola
El ahora entrenador del Manchester City jugó en Dorados de Sinaloa en 2005, luego de consagrarse como ídolo en Barcelona. El español compartió vestidor con Sebastián Abreu, quien fue parte importante para que se diera su fichaje.
@nacionfutvox La historia de Pep Guardiola en Dorados Sin Juan Manuel Lillo y un poco de mentiras del Loco Abreu no habríamos visto al español en México, la última parada de su camino de jugador #mexico #futbol #pepguardiola #ligamx ♬ sonido original - Futvox
6. Iván Zamorano
El “Bam Bam” llegó a América en 2001 con un gran cartel, pues había jugado en Real Madrid en Inter de Milán. El chileno hizo historia en las Águilas al ganar el campeonato de 2002 ante Necaxa.
7. Daniel Brailovsky
El argentino jugó para América de 1982 a 1985. El talento lo llevó a ser hoy en día un ídolo en el conjunto de Coapa, pese a que se marchó del club sin decir adiós, luego del sismo que le arrebató a miles de personas en la CDMX.
Anthony Martial, fuera de la lista de la IA
Anthony Martial llegó con gran cartel a Rayados en el Apertura 2025, pero ello no le bastó para ganarse en un lugar en la prestigiosa lista de la IA. Lo anterior, ya que en su último equipo dejó de jugar y su carrera viene a menos.
Martial deberá marcar diferencia y conquistar títulos con Monterrey si en un futuro quiere ser considerado como una de las estrellas que jugó en la Liga BBVA MX. Por lo pronto, ya debutó con el club regio, aunque solo disputó unos cuantos minutos al ingresar de cambio en tiempo de compensación.