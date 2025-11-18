Esta Selección que dice que les hicieron brujería y por eso se quedaron fuera del Mundial 2026
El entrenador acusó a los rivales de realizar prácticas antideportivas durante la tanda de penales. “Una persona hizo Vudú. Rociaba agua o algo así", señaló
Tal y como ocurrió en 2022, Nigeria no logró superar las Eliminatorias de África y se perderá el Mundial 2026. La mala noticia se confirmó este domingo, con una derrota ante la República Democrática del Congo por penales. En pleno malestar por la eliminación, el técnico Eric Chelle acusó a sus rivales de... ¡hacer brujería!
"Durante la tanda de penaltis, una persona de R. D. Congo hizo Vudú todo el tiempo. Por eso me puse un poco de nervioso con él", fue la acusación de Chelle que tomó por sorpresa a todos los periodistas en zona mixta. "No se si rociaba agua o algo así. No lo se", aseguró.
En un video captado por aficionados desde la tribuna se puede observar como el entrenador nigeriano discutió fuertemente con algunos miembros del cuerpo técnico rival, justo antes de que se ejecutara el penal decisivo. En la tanda, la República Democrática del Congo se impuso 4-3 y clasificó al Repechaje.
Nigeria quedó fuera del Mundial 2026 tras perder en la tanda de penaltis ante la Selección de la República Democrática del Congo, y su Director Técnico, Éric Chelle, aseguró que un miembro del cuerpo técnico congoleño practicó vudú.#Nigeria #RDCongo #Congo pic.twitter.com/accym5xwdi— Noticias En Desarrollo (@NEndesarrollo) November 17, 2025
El pedido de disculpas de Chelle tras acusar actos de brujería
Luego de sus polémicos dichos sobre los supuestos actos de brujería llevados a cabo en contra de Nigeria, Chelle se disculpó. "Tras el partido, reaccioné impulsivamente debido a un altercado con un miembro del personal rival que intentaba entrar en mi zona técnica", explicó según contó el periodista africano Edmond Izuba.
"Nunca tuve la intención de atacar al pueblo congoleño ni a su personal, a quienes respeto y felicito", aseguró el DT y añadió: "Su público mostró un gran entusiasmo, al igual que el nuestro. Seguimos adelante juntos".
Las selecciones clasificadas al Repechaje del Mundial 2026
Tras vencer por penales a Nigeria este domingo, República Democrática del Congo aseguró su lugar en el Repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026 y sueña con obtener la clasificación. Hasta ahora, se encuentran también en esta instancia Bolivia y Nueva Caledonia.