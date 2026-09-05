Estadio de México será renovado con inversión millonaria, tendrá mejores butacas y la mejor cancha de la Liga BBVA MX

La organización Clubes Unidos de Jalisco informó que el Estadio Jalisco, recinto en el que actualmente juega el Atlas en la Liga BBVA MX y los Leones Negros de la U de G en la Liga de Expansión MX, tendrá una millonaria inversión que busca convertirlo en uno de los mejores de México.

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El Estadio Jalisco busca convertirse en uno de los mejores de México con millonaria inversión

A través de un comunicado, Clubes Unidos de Jalisco informó que se prepara una inversión de más de 37 millones de pesos destinados para obras de mantenimiento, seguridad, infraestructura y modernización del Estadio Jalisco.

Las remodelaciones buscan mejorar las condiciones del terreno de juego, vestidores y comodidad de los aficionados que acuden a uno de los inmuebles más emblemáticos del país.

El presupuesto estará destinado a 22 millones de pesos para el terreno de juego al que se le colocará una base de arena sílica, drenaje y sistemas de riego para mejorar las condiciones en las que se disputan los partidos.

El resto del presupuesto estará enfocado en una segunda etapa de renovación de los baños, además de trabajos de rehabilitación de butacas.

También se colocarán 70 nuevas bocinas suspendidas en zona central del estadio para ampliar la cobertura y mejorar el sonido en distintas áreas.

En cuanto a los vestidores, se busca adecuar los espacios acorde a las necesidades de cada uno de los equipos que ocupan el inmueble.

Comunicado oficial: Clubes Unidos de Jalisco pic.twitter.com/MMzxzkt0FN — Estadio Jalisco (@estadiojalofic) September 4, 2026

Mejoras a futuro para el Estadio Jalisco

La organización informó que se realizará un estudio estructural para conocer las condiciones actuales del inmueble y se realizarán trabajos en la subestación eléctrica y en el sistema de pararrayos.

También se prevé la construcción de un nuevo túnel en la puerta 5 para facilitar labores de montaje enfocados en conciertos buscando ampliar la funcionalidad del inmueble.

Renovación del Estadio Jalisco:

Renovación de la cancha

Mejoras en el sistema de sonido

Mantenimiento de butacas

Mantenimiento de subestación eléctrica

Renovación de baños (segunda etapa)

Estudio estructural

Renovación de vestidores

Mantenimiento y conservación de cubierta

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