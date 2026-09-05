Hora EXACTA para ver Atlético de San Luis vs Chivas de Guadalajara, de la Jornada 7 de la Liga BBVA MX

Las Chivas de Guadalajara se meten este sábado 5 de septiembre a la cancha del Estadio Alfonso Lastras para enfrentarse al Atlético de San Luis en compromiso de la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

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¿A qué hora juegan Atlético de San Luis vs Chivas?

El Estadio Alfonso Lastras de San Luis abrirá sus puertas para que en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, se enfrenten el Atlético de San Luis en contra de las Chivas en duelo de rojiblancos.

Los potosinos llegan motivados a este partidos gracias a su victoria sobre el Monterrey como visitantes y buscarán mantener la inercia ganadora para derrotar también al Guadalajara.

🇫🇷 ¡REGRESAN NUESTRAS CHIVAAAAASSS! 🇫🇷



🙌🏼 ¡Con unión para llevarnos los +3 puntos a casa! 🔥



¡DALE, REBAÑOOOOOOO! 🐐 pic.twitter.com/Un3wr4cY4e — CHIVAS (@Chivas) September 5, 2026

Por su parte, el Rebaño Sagrado no ha perdido de visitante en lo que va del Apertura 2026 y en sus recientes visitas a la capital potosina solo ha perdido una vez de cinco compromisos en lo que también ha obtenido tres empates y dos victorias.

El Guadalajara llega a este partido en el lugar cinco de la tabla con 11 puntos y buscando escalar a los primeros lugares de la clasificación, mientras que el San Luis es 14 y con seis unidades y buscando enracharse para salir del fondo.



Atlético de San Luis vs Chivas

Fecha: Sábado 5 de septiembre

Hora: 17:00 horas

Estadio: Alfonso Lastras

Jornada 7 del Apertura 2026

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