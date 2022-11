Estados Unidos e Inglaterra empatan y dejan todo para la jornada final

Estados Unidos llegaba a este encuentro sabiendo que tenía la oportunidad de poner en serios aprietos a Inglaterra, pero entre el inglés británico y el estadounidense no hubo diferencia. Ambos conjuntos no se hicieron daño y se tuvieron que conformar con un insípido 0-0, que tuvo algunas oportunidades, pero la puntería no se hizo presente en la Jornada 2 del Grupo B del Mundial de Qatar 2022.

Durante el primer tiempo, el conjunto dirigido por Greg Berhalter sorprendió al adueñarse del ritmo del encuentro y sobre todo, de las acciones de peligro más importantes. La más destacada llegó al minuto 32, cuando Christian Pulisic recibió dentro del área, enganchó con un gran cambio de ritmo y sacó un disparo brutal que dejó el travesaño cimbrándose.

Los tres deseos de Jorge Campos para la Selección de Brasil

Te puede interesar: Así quedó el Grupo B de Qatar 2022 después de dos jornadas

Antes de que finalizara el primer lapso, el británico Mason Mount exigió a Matt Turner con un tiro desde afuera del área que terminó desviando el arquero estadounidense de manera espectacular después de tenderse en el césped para salvar su portería.

Para la segunda mitad, el cuadro de las Barras y las Estrellas continuó intentando con menor intensidad, pero no pudo encontrar el gol. Incluso, pareció que los Leones prefirió aguantar el marcador sabiendo que con el empate quedaría en primer lugar.

Te puede interesar: Retiran camiseta a aficionada por protestar en el Gales vs Irán

Harry Kane tuvo el gol del triunfo en el tiempo agregado, pero envió su cabezazo a un lado. Sin embargo, sigue dependiendo de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda. El próximo martes 29 de noviembre a las 13:00 horas, tiempo de México, chocará ante Gales, el último lugar del sector, mientras que Estados Unidos se jugará su boleto frente a Irán el mismo día y a la misma hora.