OFICIAL: Estados Unidos volverá a ser sede de Mundial de Clubes, ahora en 2028 y con 19 equipos

Estados Unidos será la sede de la primera edición de la Copa Mundial de Clubes Femenina 2028, confirmó la FIFA este jueves 22 de octubre, sin anunciar aun las ciudades que albergarán el evento que tendrá una participación de 19 equipos.

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Estados Unidos organizará la primera Copa Mundial de Clubes Femenina

La Copa Mundial de Clubes Femenina de la FIFA se disputará del 5 al 30 de enero del 2028 y contará con la participación de 19 equipos, de los cuales siete ya están clasificados.

Arsenal Women FC (Inglaterra)

América (México)

FC Barcelona (España)

Gotham FC (EEUU)

Naegohyang Women FC (Corea del Norte)

Corinthians (Brasil)

Wuhan Jiangda (China)

"En última instancia, la reciente excelencia de Estados Unidos en la organización de torneos de primer nivel de la FIFA, sumada al gran interés por el fútbol femenino en el país y a su infraestructura deportiva de élite, convirtieron a Estados Unidos en la opción destacada", señaló Dame Sarai Bareman, directora de futbol femenino de la FIFA sobre la elección de Estados Unidos como sede.

Estados Unidos también será sede de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA (FIFA Women's Champions Cup) que se realizará en enero del 2027 en Miami, Florida.

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FIFA aprueba 2.5 millones de dólares a federaciones para Mundial Femenil 2027

Además de la designación de Estados Unidos como sede del primer Mundial de Clubes Femenil, la FIFA también aprobó la asignación de 2.5 millones de dólares para cada una de las federaciones que participen en la Copa Mundial Femenina de 2027 por concepto de fondos de preparación.

Se trata de la misma cifra que se otorgó a las federaciones masculinas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, es decir, un incremento de 960 mil dólares por selección, respecto a lo destinado en la edición Femenina del 2023.

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