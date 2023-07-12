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Panamá elimina a Estados Unidos de la Copa Oro en dramática tanda de penales

Estados Unidos no estará en la final de la Copa Oro, pues Panamá los eliminó en las semifinales del torneo, tras una dramática tanda de penales que superaron

Panamá Estados Unidos

Escrito por: Azteca Deportes

¡EN VIVO! Estados Unidos vs Panamá por el pase a la Final de Copa Oro

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La Copa Oro ya conoce a su primer finalista, pues Panamá se metió a la disputa por el título tras superar a Estados Unidos en una dramática tanda de penales que terminó 5-4 para los canaleros.

Luego de haber goleado con facilidad a Qatar en los Cuartos de Final, el conjunto panameño buscaba dar la "campanada", eliminando a uno de los favoritos en el torneo.

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Panamá elimina a Estados Unidos de la Copa Oro

Luego de un primer tiempo en donde fue mejor, pero no pudo reflejarlo en el marcador, Panamá se puso en ventaja en los minutos finales del encuentro. No obstante, el silbante anuló la anotación por un fuera de lugar. Minutos antes, los canaleros pedían una mano que parecía ser clara, pero no señalaron nada.

Para los tiempos extra, ahora sí, Panamá se puso en ventaja con una anotación de Ivan Anderson a los 99 minutos, pero apenas siete minutos después, Estados Unidos empató el encuentro con una anotación de Jesús Ferreira, para ponerle dramatismo al encuentro.

El encuentro se tuvo que ir hasta los penales y el héroe, fue el arquero panameño, Orlando Mosquera. Fue capaz de atajar el primer disparo de Jesús Ferreira y posteriormente, tapó el disparo decisivo de Cristian Roldán, para que después Carrasquilla terminara con el cobro.

Ahora Panamá esperará al ganador del choque entre México y Jamaica para conocer a su rival en la gran final de la Copa Oro, que se jugará el próximo domingo 16 de julio.

Estados Unidos vs Panamá EN VIVO

Estados Unidos llegó a la semifinal tras superar en la tanda de penales a Canadá. Un partido que parecía que iban a perder, tras ponerse abajo en el marcador en los tiempos extra. Por su parte, Jamaica superó ampliamente a Qatar, para meterse entre los mejores cuatro.

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