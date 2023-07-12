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Fútbol

Lionel Messi estará en la Copa Oro

El astro argentino, Lionel Messi, ya está en Miami para terminar de concretar su fichaje con el Inter y podría estar presente en la Final de la Copa Oro

Lionel Messi jugará ante Cruz Azul
|REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

Cada vez falta menos para el debut de Leo Messi con el Inter de Miami. La mañana de este 11 de julio, se pudo observar al astro argentino arribar a la ciudad de Florida para terminar de hacer oficial su incorporación al nuevo club que lo contrató.

De hecho, el equipo de David Beckham ya tiene todo planeado para que su nueva estrella tenga el recibimiento que se merece. Asimismo la localidad se ha convertido en zona Messi, pues en todos lados se puede ver al exfutbolista del Barcelona, murales, tiendas, carteles, posters.

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Messi estaría en el medio tiempo de la Copa Oro

Dentro de todo lo que tienen preparado para la llegada del astro argentino, ahora apareció la opción estar en el medio tiempo de la Final de la Copa Oro. Así como lo lee, Messi podría ser el 'show de medio tiempo', en el duelo por el torneo de la Concacaf.

Aunque tendría que ser através de las pantallas y en simultaneo con lo que este ocurriendo en la casa del Inter de Miami, el DVR PNK Stadium, y ya habría platicas entre la organización de la MLS para que esto pueda suceder.

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¿Cuándo podría debutar Messi con el Inter de Miami?

Con un par de semanas de entrenamiento, Messi podría tener sus primeros minutos con el Inter de Miami cuando se midan ante Cruz Azul, en su debut en la Leagues Cup, torneo que disputarán los conjuntos de Estados Unidos y de la Liga BBVA MX, entre el 21 de julio al 19 agosto.

En el torneo de las Barras y las Estrellas no podría tener participación, pues la escuadra del 'Tata' Martino juega el sábado 15, un día antes de su presentación ante el St. Louis City SC, como visitantes, y como el balompié azteca se parará por el nuevo certamen.

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