Estados Unidos 1-0 Paraguay: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 12 de junio en TV Azteca, partido con Christian Pulisic del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, marcador online por internet

Llegó el día para los Estados Unidos, unos de los anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en acción y lo hará ante la Selección de Paraguay. Duelo entre Concacaf y Conmebol de pronóstico reservado, aunque, los pupilos de Mauricio Pochettino parten como ligeros favoritos por la localía y la presencia de más futbolistas que militan en el balompié de Europa.

Por otro lado, el cuadro dirigido por Gustavo Alfaro buscará dar un golpe sobre la mesa y reiterar que esa clasificación a la justa mundialista en la zona sudamericana no fue casualidad. Sigue EN VIVO y GRATIS este partido por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la APP de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

¿Cómo le fue a los anfitriones?

La Selección Mexicana de Fútbol cumplió con los pronósticos y derrotó de manera cómoda a Sudáfrica en el partido inaugural que se llevó a cabo en el Estadio Ciudad de México. Por su parte, la Selección de Canadá rescató el empate ante su similar de Bosnia y consiguió su primer punto en una Copa Mundial de la FIFA 2026. Será cuestión de tiempo si el invicto se mantiene o los Estados Unidos caen ante Paraguay en su debut en la justa mundialista de este año.

Horario del partido entre Estados Unidos y Paraguay de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM

El encuentro entre Estados Unidos y Paraguay correspondiente al Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, comenzará en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Este partido se disputará en el Estadio Los Angeles, en Los Angeles, California y será el debut mundialista de la última selección anfitriona que falta en debutar.

Partido de USA vs Paraguay lo podrás ver en vivo por Azteca Deportes

Este partido entre la Selección de fútbol de Estados Unidos y la Selección de fútbol de Paraguay será uno de los 32 partidos que podrás ver totalmente gratis y en vivo gracias a la señal de Azteca. En televisión estará disponible por Azteca 7, mientras que por internet será en el siguiente enlace: Estados Unidos vs. Paraguay: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la transmisión de HOY viernes 12 de junio, partido del Grupo D del Mundial 2026 por streaming, link libre y en directo en directo por Azteca Deportes