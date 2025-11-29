Estas son las mejores trilogías en la historia del boxeo

El boxeo es un deporte que despierta reacciones de todo tipo. Una de ellas es el fervor y ovación que despiertan muchos boxeadores arriba del ring cuando están peleando con contrincantes de alto nivel. Estos encuentros suelen ser históricos y muy convocantes.

Así es el caso de varios encuentros deportivos que tuvieron determinados boxeadores en su carrera. No alcanzó con pelear una vez contra sus mejores contrincantes: fueron por más y acordaron hasta 3 o incluso 4 combates. Estos son los mejores de la historia de la disciplina.

Las mejores trilogías en la historia del boxeo

Los siguientes pugilistas de alto nivel tuvieron carreras brillantes y se vieron (y golpearon) las caras en más de una oportunidad. Estas son las mejores trilogías del boxeo:

Muhammad Ali vs. Joe Frazier



8 de marzo de 1971: decisión unánime para Frazier

28 de enero de 1974: decisión unánime para Ali

1 de octubre de 1975: el entrenador pidió al referí parar la pelea, dándole el triunfo a Ali

'Sugar' Ray Leonard vs. Roberto Duran



20 de junio de 1980: decisión unánime para Duran

25 de noviembre de 1980: nocaut en ocho round de Leonard

7 de diciembre de 1989: decisión unánime para Leonard

Riddick Bowe vs. Evander Holyfield



13 de noviembre de 1992: decisión unánime para Bowe

6 de noviembre de 1993: decisión mayoritaria para Holyfield

4 de noviembre de 1995: nocaut en ocho rounds para Bowe

Marco Antonio Barrera vs. Erik Morales



19 de febrero de 2000: decisión dividida para Morales

22 de junio de 2002: decisión unánime para Barrera

27 de noviembre de 2004: decisión mayoritaria para Barrera

Arturo Gatti vs. Micky Ward



18 de mayo de 2002: decisión mayoritaria para Ward

23 de noviembre de 2002: decisión unánime para Gatti

7 de junio de 2003: decisión unánime para Gatt

Pacquiao vs. Márquez



8 de mayo de 2004: empate

15 de marzo de 2008: decisión dividida para Pacquiao

12 de noviembre de 2011: decisión mayoritaria para Pacquiao

8 de diciembre de 2012: nocaut en seis rounds para Márquez

Deontay Wilder vs. Tyson Fury

