Estas son las mejores trilogías en la historia del boxeo
El alto nivel de competitividad de algunos boxeadores los llevó a encontrarse en el ring en más de una oportunidad. Estas son las mejores trilogías de combates que ha dado el boxeo.
El boxeo es un deporte que despierta reacciones de todo tipo. Una de ellas es el fervor y ovación que despiertan muchos boxeadores arriba del ring cuando están peleando con contrincantes de alto nivel. Estos encuentros suelen ser históricos y muy convocantes.
Así es el caso de varios encuentros deportivos que tuvieron determinados boxeadores en su carrera. No alcanzó con pelear una vez contra sus mejores contrincantes: fueron por más y acordaron hasta 3 o incluso 4 combates. Estos son los mejores de la historia de la disciplina.
Las mejores trilogías en la historia del boxeo
Los siguientes pugilistas de alto nivel tuvieron carreras brillantes y se vieron (y golpearon) las caras en más de una oportunidad. Estas son las mejores trilogías del boxeo:
Muhammad Ali vs. Joe Frazier
- 8 de marzo de 1971: decisión unánime para Frazier
- 28 de enero de 1974: decisión unánime para Ali
- 1 de octubre de 1975: el entrenador pidió al referí parar la pelea, dándole el triunfo a Ali
'Sugar' Ray Leonard vs. Roberto Duran
- 20 de junio de 1980: decisión unánime para Duran
- 25 de noviembre de 1980: nocaut en ocho round de Leonard
- 7 de diciembre de 1989: decisión unánime para Leonard
Riddick Bowe vs. Evander Holyfield
- 13 de noviembre de 1992: decisión unánime para Bowe
- 6 de noviembre de 1993: decisión mayoritaria para Holyfield
- 4 de noviembre de 1995: nocaut en ocho rounds para Bowe
Marco Antonio Barrera vs. Erik Morales
- 19 de febrero de 2000: decisión dividida para Morales
- 22 de junio de 2002: decisión unánime para Barrera
- 27 de noviembre de 2004: decisión mayoritaria para Barrera
Arturo Gatti vs. Micky Ward
- 18 de mayo de 2002: decisión mayoritaria para Ward
- 23 de noviembre de 2002: decisión unánime para Gatti
- 7 de junio de 2003: decisión unánime para Gatt
Pacquiao vs. Márquez
- 8 de mayo de 2004: empate
- 15 de marzo de 2008: decisión dividida para Pacquiao
- 12 de noviembre de 2011: decisión mayoritaria para Pacquiao
- 8 de diciembre de 2012: nocaut en seis rounds para Márquez
Deontay Wilder vs. Tyson Fury
- 1 de diciembre de 2018: empate dividido
- 11 de febrero de 2020: nocaut ténico de Fury en el siete
- 9 de octubre de 2021: nocaut efectivo de Fury en 11
