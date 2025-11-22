Fue campeón del boxeo mexicano y terminó en bancarrota y depresión por la adicción a las drogas

El boxeo mexicano ha puesto en la cima del éxito a muchos deportistas a nivel internacional. Así es el caso de Carlos 'El Cañas' Zárate, quien supo ser campeón mundial de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de 1976 a 1979.

Sin embargo, no todo en su vida fue triunfo y felicidad. Ya que pasó por momentos difíciles cuando tuvo que enfrentar la bancarrota y su consecuente depresión y adicción a las drogas. ¿Qué fue de la vida de esta figura destacada del boxeo mexicano?

Te puede interesar: ¿Sí o no? Así cayó el precio de Guido Rodríguez y le sirve al Club América

¿Cómo se encuentra el exboxeador El Cañas Zárate en la actualidad?

'El Cañas' tiene 74 años en la actualidad. Lejos del ring profesional, el exdeportista se dedica a dar conferencias en el mundo del boxeo y contar su historia de resiliencia y lucha contra la depresión y la adicción a las drogas. Pero también ayuda a entrenar jóvenes en el Deportivo del Metro de la Ciudad de México.

Con el apoyo de su familia y la Comisión Mundial de Boxeo, Zárate pudo rehabilitarse y dejó atrás su adicción. La etapa triste del pasado del expugilista se caracterizó por deshacerse de las posesiones que tenía en su hogar, pero también vivió durante 15 años en hoteles de paso en zonas como La Merced y Tepito en la CDMX. Incluso llegó a vivir en la calle.

Te puede interesar: Conoce a todos los nominados a The Game Awards 2025

La etapa más difícil de Carlos 'El Cañas' Zárate: bancarrota, depresión y drogas

Luego de una carrera exitosa y una vida llena de lujos, el destino del pugilista que se consagró con 2 rachas de 20 o más victorias seguidas por nocaut, dio un giro triste. Terminó en bancarrota tras caer en una profunda depresión y en el consumo de drogas.

Su nivel de vida como deportista ascendió al punto que adquirió diversas propiedades, autos e incluso un yate. Pero todo cambió a partir de la década de los años 80. Emprendió en una empresa de muebles y una vinatería, pero terminó vendiendo todo para financiar sus adicciones.

El destino fue lamentable: en un periodo de 5 años perdió su fortuna estimada en 18 millones de pesos. Con mucho esfuerzo y apoyo de su familia, Carlos 'El Cañas' Zárate pudo revertir su situación y en la actualidad lleva una vida feliz y sencilla con sus seres queridos.