Este piloto de la NASCAR insultó a México y no esperaba el castigo que recibiría

El piloto Carson Hocevar, de la escudería Spire Motorsport, insultó al país azteca previo a su participación en el NASCAR México City Weekend, donde vendedores de cerveza rellenaron los vasos con agua sucia . Durante la transmisión de un videojuego, el estadounidense se refirió a México como un “lugar de mierda” justo antes de viajar a la CDMX para su participación en la competencia.

Este fin de semana la NASCAR arribó al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el mexicano Daniel Suárez ganó la carrera Xfinity Series luego de arrancar en el último lugar y remontar posiciones. Sin embargo, el evento se vio manchado por las declaraciones del piloto norteamericano, quien después de su participación se disculpó con la afición mexicana.

@carsonhocevar Carson Hocevar, piloto de la NASCAR, insultó a México y recibió un castigo

“Tal vez un chico que nunca había salido del país hasta el jueves, debería alguna vez dar una opinión sobre cómo es cualquier lugar que no sea Portage, Michigan. Ahora que he salido de mi hotel un par de veces y he conocido aquí frente a algunos de los aficionados más apasionados que he visto, mi opinión ha cambiado. Me avergüenzan mis comentarios. Lo siento, Ciudad de México. Considérame un aliado de ahora en adelante”, publicó Hocevar.

TE PUEDE INTERESAR:



No obstante, Carson fue multado con 50 mil dólares (950 mil pesos) por su equipo, que después del inconveniente lanzó un comunicado en el que señalaron que los comentarios de su piloto no representaban su opinión general y que el dinero del castigo será destinado a las organizaciones Cruz Roja Mexicana, Un Kilo de Ayuda y Fondo Unido México.

¿Por qué Carson Hocerva insultó a México?

Después de insultar a México a través de una transmisión en vivo, Carson Hocerva se disculpó con el país, ya que emitió comentarios con base a las noticias que transmiten en su país sobre la nación azteca, aunque no especificó a qué temas se refería. Después de tratar de remediar el golpe mediático que provocaron sus declaraciones culminó su participación en el lugar 34 de 37 de la carrera NASCAR Cup Series que se realizó el domingo 15 de junio.