Estocada final a la UNAM: Canterano y campeón de Pumas llega al América, el odiado rival

Luis Fuentes es el nuevo Director Deportivo del América Femenil, luego de su paso como jugador en el club de Coapa. Puede verse como una traición a los colores de Pumas, pues el exfutbolista fue canterano y campeón con el conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que le ganó una demanda a Dani Alves por 5 millones de dólares .

El cuadro de la Liga BBVA MX Femenil informó en un comunicado que Fuentes, quien fue bicampeón con América y salió en verano de 2024 , es parte de la renovación del equipo en el área directiva. Además, será acompañado por Claudia Carrión, quien ahora fungirá como Directora Corporativa, a fin de que el club tenga una exposición internacional.

@luis_fuentes86 Luis Fuentes, surgió de Pumas, pero como jugador tuvo un paso por América, club al que ahora llega como directivo

“La amplia experiencia, profesionalismo y compromiso que caracterizan la trayectoria de Luis Fuentes en el futbol profesional, serán clave para coadyuvar el impulso del ambicioso proyecto del Club en el sentido de posicionar al América Femenil como un equipo altamente triunfador y competitivo en los ámbitos nacional e internacional”, se lee en el comunicado.

Luis Fuentes surgió de las Fuerzas Básicas de Pumas, conjunto con el que salió 2 veces campeón: en 2009 y 2011, el último título que ha conquistado la UNAM en la Liga BBVA MX. El lateral formó parte del primer equipo durante 10 años, hasta que en 2017 partió a Rayados de Monterrey.

Luis Fuentes se incorpora a la estructura de la Directiva de América Femenil. 🦅 pic.twitter.com/bqLqSejE3z — Club América Femenil (@AmericaFemenil) September 18, 2025

Fuentes solo permaneció un año con el club regio, pues regresó al equipo que lo vio nacer como futbolista por un semestre, ya que después fue cedido a Xolos de Tijuana, donde llamó la atención de América.

Para muchos, Luis traicionó el color auriazul, pues a principios de 2020 fue fichado por las Águilas, club con el que consiguió un bicampeonato en 2024, año en el que también jugó por última vez, pues colgó los botines con el odiado rival.