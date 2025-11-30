Estos son los eventos imperdibles del 2026; ¿cuántos mexicanos competirán allí?

En 2025 varios atletas mexicanos pusieron al deporte nacional en lo más alto, sin embargo las actividades no se detienen para el 2026. Ante eso, vale la pena repasar cuáles son los eventos deportivos más importantes donde atletas nacionales estarán compitiendo por lo más alto. Y sin más, este es el calendario y las distintas disciplinas donde existirá representación tricolor.

¿Dónde competirán los atletas mexicanos en el 2026?

Desde los eventos más mediáticos como el Mundial de futbol hasta competiciones donde se presentarán las estrellas del futuro del olimpismo, estas son las fechas exactas que mostrarán al deporte en su máximo esplendor en el 2026

Juegos Olímpicos de Invierno

La parte invernal de los Juegos Olímpicos llega con su edición a disputarse en Milano-Cortina. Esto sucederá del 6 al 22 de febrero y tendrá presencia mexicana. El atleta más mediático es Donovan Carrillo, que estará en el patinaje artístico. Sin embargo, también estarán Allan Corona y Regina Martínez en Esquí de Fondo, Sarah Schleper en Esquí Alpino y otro atleta aún sin confirmar en la misma disciplina de Sarah.

Clásico Mundial de Beisbol

La novena mexicana tendrá una nueva participación desde el 5 al 17 de marzo. Vienen de conseguir un tercer lugar en la última edición. Su trayecto iniciará el 6 de marzo contra Reino Unido, seguirán el 8 contra Brasil, el 9 se medirán ante los Estados Unidos y el 11 cerrarán su primera fase ante Italia.

Mundial de Futbol

Sin lugar a dudas el evento más mediático del 2026 es el que se efectuará en Norteamérica. México recibirá por tercera vez un Mundial de futbol, el cual se inaugurará en la cancha del Estadio Banorte el próximo 11 de junio y cerrará con la final el 19 de julio. La selección de Javier Aguirre espera rivales en el sorteo que se realizará el próximo 5 de diciembre.

Mundial de Flag Football

Del 13 al 16 de agosto se llevará a cabo el Mundial más importante de la disciplina hasta el momento. Allí tanto la selección femenina como la varonil enfrentarán el reto de medirse ante otras 15 naciones. Todo indica (aunque no está confirmado) que este torneo dará boletaje a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que es unacompetición que valdría el sueño olímpico para todos los integrantes de ambos equipos

Juegos Olímpicos de la Juventud

Y el año cerraría con participación de atletas mexicanos del 31 de octubre al 13 de noviembre. La sede será en Dakar, Senegal y aún no hay confirmado el tamaño ni cantidad de la delegación que estará representando al país tricolor.