Sonic celebra 35 años a toda velocidad: SEGA sorprende con nuevo juego para Switch 2 y una avalancha de anuncios

SEGA celebró el 35.º aniversario de Sonic the Hedgehog con una transmisión especial cargada de anuncios para los seguidores del icónico personaje. Durante varias horas, la compañía presentó nuevos proyectos, actualizaciones de juegos ya disponibles y productos conmemorativos que buscan rendir homenaje a más de tres décadas de historia del erizo azul.

A birthday gift from us to you...more @RaceCrossWorlds characters coming soon!



🌀 Classic Sonic - releasing later TODAY!

🚕 Axel - August 2026

🪇 Amigo - September 2026



Cruise down the tracks with an all-new SEGA music collection. pic.twitter.com/sNZl1ER6GJ — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) June 23, 2026

La gran sorpresa del evento fue el lanzamiento inmediato de Sonic Frontiers: Definitive Edition para Nintendo Switch 2. Esta nueva versión incluye el juego original de mundo abierto estrenado en 2022 junto con todas las actualizaciones publicadas posteriormente, además de mejoras visuales y de rendimiento adaptadas al nuevo hardware de Nintendo.

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Sonic Racing: CrossWorlds. Velocidad, dinamismo y mucha diversión | AZE Review

Otro de los títulos que recibió novedades fue Sonic Racing: CrossWorlds. SEGA confirmó la llegada de una nueva actualización gratuita que incorpora a Classic Sonic como personaje jugable junto con su vehículo temático. Además, Axel y Amigo se unirán al roster durante los próximos meses como contenido gratuito. También se mostró un adelanto del esperado contenido descargable inspirado en las Tortugas Ninja, previsto para finales de julio.

35 has a nice ring to it 🎂



Happy Birthday, Sonic the Hedgehog! pic.twitter.com/wrbsRNUOHA — PlayStation (@PlayStation) June 23, 2026

La competencia también tendrá un papel importante en el universo de Sonic. La compañía anunció el Campeonato Mundial de Sonic Racing: CrossWorlds 2026, una competencia internacional que comenzará con clasificatorias en línea a finales de junio. Los mejores jugadores avanzarán a una gran final presencial que se celebrará en Nueva York durante octubre.

Los seguidores pudieron ver además nuevas secuencias de juego de SONIC PICO PARK, una propuesta cooperativa enfocada en el caos multijugador. Entre las novedades destacan la incorporación de Shadow the Hedgehog y Sonic Pico Cat como personajes jugables.

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Como parte de la celebración del aniversario, SEGA también presentó varias colecciones especiales. La Classic Sonic Collection reunirá títulos como Sonic Origins, Sonic Mania y Sonic Superstars, mientras que la Modern Sonic Collection incluirá Sonic Frontiers, Sonic Colors: Ultimate y Sonic Forces. Ambas llegarán en formato físico durante octubre.

Para los coleccionistas, se anunció además la Sonic the Hedgehog 1 & 2: Legacy Cartridge Collection, una edición especial compatible con SEGA Genesis que recrea los cartuchos clásicos con acabados de colección.

A 35 años de su debut, Sonic demuestra que sigue siendo una de las franquicias más importantes de la industria, con nuevos proyectos y experiencias que buscan conquistar tanto a los jugadores veteranos como a las nuevas generaciones.