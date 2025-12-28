estos-son-los-trucos-y-comandos-que-debes-saber-de-minecraft

Desde modificar las reglas del mundo hasta cambiar por completo la experiencia del videojuego, Minecraft permite a los jugadores adaptar cada partida a su propio estilo, ya sea en modo supervivencia, creativo o en mundos personalizados. Dentro de ese abanico de posibilidades, los comandos y trucos ocupan un lugar central.

Con ellos es posible controlar el clima, la hora del día, conseguir objetos, teletransportarse o incluso modificar el comportamiento del mundo y de los personajes. Aunque su uso implica renunciar a logros y trofeos, dominar estos comandos en el videojuego puede transformar por completo la manera de jugar.

¿Cómo activar y utilizar los comandos en Minecraft?

Para poder usar trucos, lo primero es habilitar la opción de comandos al momento de crear el mundo. Una vez dentro de la partida, basta con abrir el chat, presionando la tecla 'T' en PC, y escribir el comando precedido por una barra diagonal (/). No es necesario acceder a una consola especial: el propio chat funciona como la herramienta principal.

Es importante recordar que los comandos pueden variar ligeramente entre plataformas, aunque la mayoría funciona tanto en PC como en dispositivos móviles y consolas. Además, el juego cuenta con un sistema de autocompletado que facilita escribir correctamente los nombres de objetos, entidades y encantamientos, casi siempre en inglés.

Los trucos más útiles para dominar Minecraft

Entre los comandos más utilizados de Minecraft se encuentran los que permiten modificar el clima y el tiempo, como forzar un día soleado, activar tormentas o congelar el ciclo día-noche. También destacan los trucos para cambiar el modo de juego y la dificultad, ideales para pasar de supervivencia a creativo en segundos o ajustar el reto según la experiencia deseada.

Otros comandos clave son los de teletransporte, que permiten viajar grandes distancias mediante coordenadas; los de obtención de objetos, con los que se puede conseguir prácticamente cualquier material al instante; y los de encantamiento, que hacen posible mejorar armas y herramientas al nivel máximo. Esta es la lista que tienes que guardar:

Parámetros



@p: la persona más cercana

@r: una persona aleatoria

@a: todos los jugadores y jugadoras del mundo

@e: todas las entidades del mundo

@s: tu propio personaje