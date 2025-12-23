Nintendo censura videojuego en distintas regiones por esta polémica razón

En medio de estas nuevas “alianzas” que permiten que varios videojuegos no sean exclusivos de una sola consola, vale decir que Nintendo podría tener ciertos problemas con un título que hasta ahora pertenece a PlayStation, pero que llegará a la antes mencionada en enero del próximo año.

El videojuego en turno es Dispatch, quien se ha vuelto uno de los más llamativos en este cierre del año y que, por ende, logrará expandirse a varios aficionados a través de la Nintendo. No obstante, la compañía antes mencionada ha dado a conocer que este tendrá cierta censura, al menos, en algunos lugares específicos del mundo.

¿Por qué Nintendo censurará Dispatch?

Uno de los puntos que destacan en Dispatch, y que lo ha hecho sobresalir en estos meses, guarda relación con su tono “elevado” y “atrevido” que, en esencia, el filtro familiar de Nintendo no suele permitir. Por tal motivo, la consola ha realizado una serie de cambios en este que se reflejan precisamente en los Estados Unidos.

Esto se pudo ver reflejado en su arte promocional y en la forma en cómo lo han manejado hasta ahora. Por tal motivo, el portal Meristation considera que es muy seguro que la censura se confirme en algunas escenas que son subidas de tono y que podrían ser retocadas en distintos países un tanto más tradicionales en este aspecto.

Entre las imágenes que se podrían censurar aparecen los escotes de los personajes femeninos, así como distintos trajes de baño que pueden considerarse atrevidos. Además, la fuente detalla que un personaje masculino tendrá censura al momento de tener un botón abrochado, hecho que no ocurre en su versión oficial.

¿Cuándo llega Dispatch a la Nintendo?

Después de ser un juego exclusivo para la PlayStation 5, debes saber que, a partir del próximo miércoles 28 de enero, Dispatch también formará parte del catálogo de Nintendo y Nintendo Switch 2 , lo cual hace que su popularidad a nivel mundial pueda crecer aún más a partir del 2026.