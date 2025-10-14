deportes
Nota

Minecraft prepara secuela de su película para 2027

Los seguidores ha Minecraft han saltado de alegría luego de que se diera a conocer una secuela de la primera entrega de hace unos meses. ¿Cuándo saldrá?

minecraft-prepara-secuela-pelicula-2027.jpg
Instagram: Minecraft
Alan Chávez - Marktube
Esports
Compartir

Haber sido considerado el mejor estreno del año en cuanto a ganancias se refiere ha sido suficiente para que los encargados de Minecraft hayan confirmado una secuela de su valiosa película. Y, si no ocurre nada extraño en estos meses, la misma se podría presentar a lo largo del 2027.

Luego de una película por demás impresionante visualmente hablando, misma que contó con mucho toque cómico y con el eventual humor norteamericano, Minecraft logró ser un auténtico éxito en los cines. Esta situación, por consiguiente, hizo que la producción ya prepare una secuela de cara a los próximos años.

¿Minecraft sacará su segunda parte en 2027?

En primera instancia, debes saber que la segunda parte de Minecraft volverá a ser dirigida por Jared Hess; además, se contempla que llegue a las principales salas de cine el 23 de julio del 2027, según menciona el portal EuroGamer. En adición a ello, se vislumbra nuevamente la participación del estudio productor Legendary.

Cabe mencionar que, hasta el momento, el guión para Minecraft se mantiene en secreto, aunque se sabe que la idea no es más que una ampliación del universo de este reconocido videojuego. Debes saber que la producción estará liderada por Jason Momoa, quien volverá a la cinta después de haber protagonizado la primera entrega.

Es así como Minecraft 2 se perfila para ser una de las películas más esperadas para el verano del 2027, esto pese a que no se conocen más detalles respecto a su trama. A pesar de esto, el éxito que tuvo la primera entrega podría ser suficiente para que los cines se abarroten, al menos, durante los primeros días de su estreno.

¿Cuánto dinero acumuló Minecraft en 2025?

La fuente antes mencionada vislumbra que Warner adquirió alrededor de 957 millones de dólares en taquilla con el éxito que significó Minecraft, por lo que el multiplicar el dinero, así como darle una nueva alegría a sus seguidores, son los motivos principales para que se piense en una segunda entrega.

