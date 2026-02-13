Estrella de Sudamérica realiza la pretemporada mientras apaga incendios con los Bomberos

El deporte en general tiene historias hermosas como la de Regina Martínez (aficionada de Pumas que logró algo único en los JJ.OO. de invierno 2026). En ese contexto, una estrella de Sudamérica realiza la pretemporada con su equipo mientras se dedica a apagar incendios con los Bomberos Voluntarios de su país. Sí, incluso a pesar de estar en uno de los mejores equipos.

El futbol amateur tiene la historia de un hombre que gana 136 dólares y conmueve con la historia de su mamá. Mientras tanto, una estrella de Boca Juniors de Argentina, uno de los mejores equipos del continente, trabaja con los Bomberos Voluntarios mientras realiza una pretemporada distinta a la del resto de la plantilla de la institución.

Mayra Barbieri, estrella de Boca Juniors y parte de los Bomberos Voluntarios

Distintos reportes que llegan desde Sudamérica indican que Mayra Barbieri, jugadora de Hockey sobre Césped de Boca Juniors, se encuentra combatiendo los incendios en la Patagonia de Argentina por segundo año consecutivo. Nuevamente le toca realizar la pretemporada de una manera diferente a la de sus compañeras de profesión y de equipo. En su país la adoran.

La nacida en Puelén, La Pampa, Argentina, es jugadora de hockey de Boca Juniors pero también es profesora de Educación Física y es bombera voluntaria. Por este motivo, más allá de su pasión por el deporte, entrega su vida para ayudar a su país en un momento tan complejo, en el cual ni el propio gobierno argentino brinda ayuda, según distintos reportes.

Boca Juniors, de los más grandes de Sudamérica, reconoció a Mayra Barbieri

“Un verdadero orgullo, dentro y fuera de la cancha. Por segundo año consecutivo nuestra jugadora Mayra Barbieri transita la pretemporada de una manera diferente: combatiendo los incendios, ayudando a la gente y a nuestra Patagonia”, comenzó diciendo la cuenta oficial de hockey de Boca Juniors.

Además, agregaron: “Estamos muy orgullosos de tu labor como Bombera Voluntaria. Gracias por defender a nuestro país con el mismo compromiso con el que defendés nuestros colores. Es un honor tenerte en nuestra familia Xeneize”.

La estrella de Boca Juniors habló sobre su labor en la Patagonia

Según Clarín, el fuego afectó a más de 45,000 hectáreas de bosques nativos en Chubut y hubo al menos 3,000 personas evacuadas de sus viviendas. Mayra Barbieri habló al respecto y sostuvo: “Lamentablemente es algo corriente, que todos los años se prende fuego intencionalmente las montañas, las cordilleras, y termina el incendio bajando hacia el pueblo”.

De todos modos, claro, Mayra Barbieri es una heroína para Argentina, para Sudamérica y para todo el continente.

