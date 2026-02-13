CONMOVEDOR: futbolista gana 136 dólares, pero emociona hasta las lágrimas por lo que dijo de su mamá

El deporte tiene momentos realmente conmovedores, como el de Regina Martínez participando en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 y logrando algo único para México. Sin embargo, recientemente se viralizó una historia realmente única de un futbolista joven que está dando sus primeros pasos en el futbol amateur, donde ganó 136 dólares y se lo dedicó a su mamá.

Así como un ex América se dedica al futbol amateur, ahora Carlos Hinestroza conmueve a todos. Tras ganar la Copa Colonia de Colombia junto a su equipo, también fue condecorado como el líder de goleo de esa competición. Por eso le dieron un 500 mil pesos colombianos, lo que equivalen a cerca de 136 dólares. Tras eso, dijo algo sobre su madre que emocionó hasta las lágrimas.

La declaración de un futbolista amateur que emocionó a todos

Luego de que le dieran un sobre con el dinero, Hinestroza explicó: “Me siento muy bien gracias a Dios. Estoy contento, es la primera vez que tengo tanta plata en mis manos”. Sin dudas, para un futbolista profesional esto es poco dinero, pero para él significa mucho y así lo hizo saber a todos los presentes.

Tras declarar esto, el periodista le consultó qué iba a hacer con ese dinero que había ganado. El futbolista amateur respondió: “Se la voy a mandar a mi mamá, es la que me está apoyando en estos momentos, a Madolina Mosquera”. Gracias a eso, su video se viralizó en las redes sociales.

Pero al margen de eso, también dejó unas palabras que causaron mucha risa en los fanáticos del futbol que vieron el video. “Le mandaré este dinero si no me lo roban por ahí por el camino”, expresó. Hasta el reportero terminó riendo por esa declaración tan particular.

Por último, Carlos Hinestroza habló sobre su futuro. “Este título es una copa muy importante, les doy las gracias que me permitieron jugar en este equipo. Ahora se vienen nuevos campeonatos, otros torneos, vamos a seguir ganando”, finalizó.

