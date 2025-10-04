Bernardo Lopes es un niño brasileño que sufrió quemaduras de gravedad, luego de que a la edad de un año le cayera una olla de agua hirviendo en el rostro, por lo que tuvo que permanecer 7 meses hospitalizado. Ante todo pronóstico, el ahora futbolista de 11 años sobrevivió y el domingo 28 de septiembre debutó oficialmente con la Academia de Botafogo, uno de los mejores clubes de Sudamérica, donde en 2025 fue la decepción un exjugador de Rayados .

Lopes tiene una historia de resiliencia, pues sobrevivió pese a que los médicos no le daban muchas esperanzas, ya que sufrió quemaduras de tercer grado en el rostro. No obstante, el ahora jugador del Botafogo luchó por su vida, y con ayuda de operaciones e injertos fue dado de alta del hospital tras 7 meses, mismo tiempo que podría estar fuera Dagoberto Espinoza tras sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior .

@_bernardo_lopes11 Bernardo Lopes estuvo 7 meses en el hospital tras sufrir quemaduras cuando aún era un bebé y hoy a sus 11 años debutó con el Botafogo de la categoría

Bernardo Lopes, el nuevo prospecto de Sudamérica tras sufrir quemaduras

Bernardo Lopes, tras sufrir quemaduras de tercer grado en el rostro, continuó su niñez como toda persona, aunque a muy temprana edad mostró cualidades con el balón, por lo que hace poco más de un mes fue fichado por el Botafogo, cuando el equipo lo observó en un torneo local en Río de Janeiro.

Lopes, antes de ser contemplado por un club histórico de Sudamérica, fue invitado a realizar pruebas, las cuales pasó sin ningún problema. Fue así que el niño de 11 años llegó al Botafogo hace 5 semanas, hecho que compartió con alegría en sus redes sociales.

El delantero hizo su debut oficialmente con el club el domingo 28 de septiembre, cuando se midió contra el Flamengo Sub-11. El pequeño futbolista recibió varias felicitaciones en su cuenta de Instagram y se ha dado el tiempo para contestarle a las personas por su apoyo.

Bernardo Lopes y su relación con Carlos Tévez, quien también sufrió quemaduras

Bernardo Lopes puede replicar la misma historia de Carlos Tevez y llegar a jugar en grandes clubes del mundo, pues su historia se asimila a la del argentino, ya que él también sufrió quemaduras cuando era un bebé. El “Apache” tenía 10 meses de edad cuando una taza de agua caliente le cayó en el rostro, cuello y parte del pecho. Ello le generó una cicatriz al argentino.