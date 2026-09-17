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Estuvo con Cristiano Ronaldo, pocos lo recuerdan y tiene la misma cantidad de títulos que Lionel Messi

El exentrenador de Cristiano Ronaldo ahora fue alcanzado por Leo Messi en trofeos

Estuvo con Cristiano Ronaldo, pocos lo recuerdan y tiene la misma cantidad de títulos que Lionel Messi

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras Lionel Messi conquistó la Campeones Cup y logró 3 récords, también alcanzó una cifra que lo coloca junto a una de las grandes figuras del mundo del futbol. El rosarino volvió a ampliar su colección de trofeos y quedó igualado con un entrenador que estuvo con Cristiano Ronaldo y marcó una época en Europa.

Así como L'Equipe volvió a poner a Messi como favorito al Balón de Oro 2026, el argentino también alcanzó los 49 títulos en su carrera. Con esa cifra igualó a Sir Alex Ferguson, histórico entrenador del Manchester United que también dirigió a Cristiano Ronaldo durante su primera etapa en Inglaterra.

Los 3 récords a los que llegó Lionel Messi tras ganarle a Cruz Azul
|Foto: X Inter Miami

El guía de Cristiano Ronaldo al que Lionel Messi alcanzó

Ferguson construyó gran parte de su palmarés durante sus 26 años al frente del Manchester United. Allí consiguió 38 títulos, entre ellos 13 Premier League y dos Champions League. Antes había ganado trofeos con St. Mirren y Aberdeen, incluido el histórico título europeo de 1983 con este último club.

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El escocés también tuvo bajo sus órdenes a Cristiano Ronaldo, quien llegó al Manchester United en 2003 y se convirtió en una de las grandes figuras de su proyecto. Ferguson fue una pieza importante en los primeros años de la carrera del portugués en la élite, antes de su salida al Real Madrid y ganando una Champions juntos.

Cristiano Ronaldo y Ferguson

El palmarés de Lionel Messi

Messi alcanzó los 49 títulos después de conquistar la Campeones Cup con Inter Miami ante Cruz Azul. Su colección se distribuye entre Barcelona, Argentina, Paris Saint-Germain e Inter Miami. Con el conjunto catalán consiguió 35 trofeos, mientras que con la Selección Argentina sumó seis.

En Francia conquistó tres títulos con PSG y en Estados Unidos ya tiene cinco con Inter Miami. Entre estos últimos aparecen la Leagues Cup, la Supporters' Shield, la MLS Cup, la Conferencia Este y la Campeones Cup.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

El palmarés de Sir Alex Ferguson

Ferguson llegó a 49 títulos durante una carrera como entrenador que comenzó en Escocia. Ganó uno con St. Mirren, 10 con Aberdeen y 38 con Manchester United. Su palmarés incluye 13 Premier League, cinco FA Cup, cuatro Copas de la Liga y dos Champions League.

Con la conquista ante Cruz Azul, Messi alcanzó una cifra que durante años perteneció a uno de las figuras del futbol más laureadas de la historia del futbol. Ahora ambos aparecen con 49 títulos.

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