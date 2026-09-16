Roger Federer, ex tenista suizo de 45 años: “No hay forma de evitar el trabajo duro, acéptalo”

Así como Cristiano Ronaldo ha dejado frases espectaculares, Roger Federer también construyó una filosofía basada en la disciplina y la constancia durante su carrera como tenista. El suizo de 45 años dejó varias reflexiones sobre el esfuerzo y una de ellas se convirtió en una de sus citas más recordadas.

Mientras Lionel Messi ha hablado sobre cosas de las que se arrepiente, Federer también reflexionó en distintas oportunidades sobre los desafíos que enfrentó durante su trayectoria. Entre sus mensajes aparece una frase relacionada directamente con la importancia del trabajo duro.

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Roger Federer y una de sus frases más poderosas

“No hay forma de evitar el trabajo duro. Acéptalo, tienes que dedicarle horas porque siempre hay algo que puedes mejorar”, expresó Federer al referirse a la preparación necesaria para alcanzar el máximo nivel.

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La frase resume una de las ideas que el suizo transmitió durante su carrera: incluso cuando un deportista alcanza grandes resultados, siempre existen aspectos que puede perfeccionar. El mensaje también se relaciona con la paciencia y la disciplina que destacó en otras reflexiones.

A lo largo de su carrera, Federer ha dejado otras grandes frases y reflexiones. Por ejemplo, sostuvo: “Trato de esforzarme para no enojarme y mantenerme positivo, y esa es mi mayor mejora en todos esos años”.

La frase de Roger Federer se utilizó como motivación en el futbol

El mensaje del extenista llegó incluso al futbol. La frase apareció en uno de los vestidores utilizados por la selección de Suiza durante el Mundial de Qatar 2022, acompañada por la firma de Federer.

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La presencia de esta reflexión vinculó su filosofía deportiva con un equipo que representó a su país en una Copa Mundial de la FIFA. El mensaje apuntaba a una idea sencilla: el esfuerzo forma parte del camino para mejorar.

Logros y títulos más destacados de Roger Federer

Federer terminó su carrera con 20 títulos de Grand Slam: 6 Abiertos de Australia, 1 Roland Garros, 8 Wimbledon y 5 US Open. También ganó seis ATP Finals.

Además, consiguió 103 títulos individuales ATP. También permaneció 237 semanas consecutivas como número uno del ranking mundial. Su carrera profesional se extendió durante 24 años y dejó una de las trayectorias más destacadas en la historia del tenis.

