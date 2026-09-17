L’Equipe vuelve a poner a Lionel Messi como favorito para el Balón de Oro tras ganarle a Cruz Azul

Lionel Messi es uno de los 30 jugadores que fueron nominados al Balón de Oro 2026. El astro argentino tuvo una campaña excepcional en la MLS, liderando al Inter Miami tanto en goles como asistencias. Sin embargo, fue su increíble Mundial 2026 con 39 años el que terminó de colocarlo en la disputa entre los mejores futbolistas del mundo.

Messi sumó un título más a su gigante palmarés luego de vencer a Cruz Azul en la final de la Campeones Cup 2026, partido donde fue la figura con un gol y una asistencia. Su rendimiento ante los cementeros colocó al argentino como el futbolista más decisivo de la historia, marca que el diario francés, L’Equipe, destacó como un logro imponente de cara a la gala del Balón de Oro.

Messi es el jugador más decisivo de la historia

Tras conquistar un nuevo título en su carrera, el astro argentino se adueñó de un récord que cualquier otro futbolista desearía tener: ser el jugador con mayor cantidad de goles (36) en finales en la historia del futbol. L’Equipe, diario que colabora con el Balón de Oro, destacó esta nueva marca que conquistó Messi ante Cruz Azul a semanas de la gala.

Messi marcó y asistió ante Cruz Azul en la Campeones Cup 2026|Crédito: @InterMiamiCF / X

La fuente señala que Messi disputó un total de 53 finales en toda su carrera y dejó un saldo momentáneo de 36 goles y 18 asistencias. Un registro que lo posiciona como el futbolista más decisivo de la historia de este deporte. También resaltan que el argentino consiguió su gol número 100 con la camiseta de Inter Miami, club al que se sumó a mediados de 2023.

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Messi es el jugador con más títulos en toda la historia

El futbolista de la Selección de Argentina consiguió aumentar su ventaja en cuanto a títulos ganados. Tras obtener la Campeones Cup en suelo estadounidense, Messi alcanzó los 48 trofeos en toda su carrera, afianzándose como el jugador más ganador de todos los tiempos.

Dentro de la tabla histórica lo persiguen Marquinhos y Dani Alves (ya retirado), ambos con 43 consagraciones cada uno. L’Equipe destaca el gran momento que vive Messi con 39 años, remarcando que “la vigencia del rosarino es indiscutible” y que “decicidir campeonatos a esta altura de su carrera confirma que su impacto en el juego sigue intacto”.

|X: Lionel Messi

Todas las finales que ganó Messi en su carrera

Si se contabiliza cada serie por un título como una sola final, Lionel Messi ganó 33 de las 47 definiciones que disputó. Estas fueron sus conquistas:

Barcelona — 23 finales ganadas

Champions League: 2009, 2011 y 2015.

Copa del Rey: 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021.

Supercopa de España: 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 y 2018.

Supercopa de Europa: 2009, 2011 y 2015.

Mundial de Clubes: 2009, 2011 y 2015.

Selección Argentina — 6 finales ganadas

Mundial Sub-20: 2005.

Juegos Olímpicos: 2008.

Copa América: 2021 y 2024.

Finalissima: 2022.

Copa Mundial de la FIFA: 2022.

Paris Saint-Germain — 1 final ganada

Trofeo de Campeones de Francia: 2022.

Inter Miami — 3 finales ganadas

Leagues Cup: 2023.

MLS Cup: 2025.

Campeones Cup: 2026.

La cifra de 53 mencionada por L’Equipe hace referencia a partidos de final, pues cuenta por separado los encuentros de ida y vuelta. En términos de títulos definidos en finales, el balance de Messi es de 33 victorias y 14 derrotas.