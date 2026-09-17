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Los 3 récords a los que llegó Lionel Messi tras ganarle a Cruz Azul

Con 39 años, Leo Messi sigue demostrando su grandeza y esta vez lo sufrió Cruz Azul

Los 3 récords a los que llegó Lionel Messi tras ganarle a Cruz Azul
|Foto: X Inter Miami

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Así como Lionel Messi saldó una deuda pendiente que tenía contra equipos mexicanos, también volvió a dejar su huella en la Campeones Cup 2026 frente a Cruz Azul. El argentino fue determinante en una nueva final y alcanzó 3 marcas que amplían todavía más sus registros personales.

Mientras Messi ganó la Campeones Cup y consiguió un nuevo título en su carrera, también llegó a tres récords destacados. Marcó su gol número 100 con Inter Miami, mantuvo su registro como máximo goleador en finales y amplió su ventaja como el futbolista con más títulos de la historia.

Lionel Messi
Messi marcó y asistió ante Cruz Azul en la Campeones Cup 2026|Crédito: @InterMiamiCF / X

Los 3 récords de Lionel Messi tras vencer a Cruz Azul

El primer récord llegó con su cabezazo para abrir el marcador ante Cruz Azul. Messi alcanzó los 36 goles en finales, cifra que mantiene como récord en el futbol. Además, el tanto tuvo un significado especial porque fue el número 100 con Inter Miami, una marca que consiguió en apenas 115 partidos.

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Ese registro le dio su segundo récord, pues también lo convirtió en el jugador que llegó más rápido a los 100 goles con un equipo de la MLS. Messi necesitó 115 encuentros para alcanzar una cifra que se suma a sus numerosos récords desde su llegada al futbol de Estados Unidos.

La tercera marca está relacionada con los trofeos ganados. Con la Campeones Cup, Inter Miami sumó un nuevo trofeo y Messi llegó a 49 títulos en su carrera, de acuerdo con el desglose proporcionado. El argentino amplió así su ventaja en la lista histórica, con Marquinhos como uno de sus perseguidores.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi en el futbol?

Los 49 títulos se distribuyen entre sus etapas con Argentina, Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami. Con la Selección Argentina ganó 6 trofeos, incluidos el Mundial Sub-20, los Juegos Olímpicos, dos Copas América, la Finalissima y la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022.

Con Barcelona consiguió 35 títulos y con PSG sumó 3. En Inter Miami, la lista llegó a 5 conquistas: Leagues Cup, Supporters' Shield, MLS Cup, Conferencia Este y Campeones Cup.

La victoria 2-0 ante Cruz Azul volvió a sumar una página a la carrera de Messi. Esta vez, además del título, dejó registros individuales que extienden una colección de marcas construida durante más de dos décadas.

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