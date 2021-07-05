Jessica Aidi, belleza de la Eurocopa 2020 | FOTOS

Originaria de Montpellier, Francia, Jessica Aidi es una modelo profesional y portada de la famosa revista Sports Illustrated Swimsuit. Ella es pareja del futbolista italiano, Marco Verratti, que juega en el PSG del país galo.

La pareja se conoció en Francia, específicamente en su capital París, donde la modelo residía y Marco llegó desde 2012 y se ha mantenido por casi 10 años. El futbolista estuvo casado, pero tras un divorcio que robó portadas en la prensa, conoció a Jessica en 2019 y comenzaron una relación.

Las mejores fotos de Jessica Aidi en Instagram.

Puedes seguir a Jessica en Instagram como @jessicaaidi, tiene más de 370 mil seguidores. Ahí comparte fotografías de sus viajes y modelajes para diferentes marcas. ¡Y en esta Eurocopa estuvo presente apoyando a Italia, a pesar de ser de Francia!

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