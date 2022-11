Los eventos contra los que compite la inauguración de Qatar 2022

La Copa del Mundo de 2022 tendrá una inusual fecha entre noviembre y diciembre, contrario a otras ediciones donde la justa mundialista se llevaba a cabo en la estación de verano. La calendarización se complicó para los torneos a nivel de clubes, mientras que el resto de deportes y ligas alrededor del mundo no detuvieron su organización para la inauguración de Qatar 2022.

Los eventos deportivos contra los que compite la inauguración de la Copa del Mundo de Qatar 2022

El mismo día de la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo, habrá diversos eventos deportivos alrededor del mundo: será el cierre de la temporada 2022 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi; la carrera comenzará a las 07:00 horas en el centro de la República Mexicana.

Santiago Giménez cree que México ganará el Mundial Qatar 2022

En Turín, Italia, Novak Djokovic y Casper Ruud disputarán la final de ATP Finals 2022 donde participaron los mejores tenistas de acuerdo con el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales. El juego será a las 12:00, horario del centro de la República Mexicana.

Además de la acostumbrada jornada dominical de la NFL que empieza a mediodía con juegos como Philadelphia Eagles vs Indianapolis Colts, Los Angeles Rams vs New Orleans Saints y Carolina Panthers vs Baltimore Ravens; en los juegos de las tres de la tarde Dallas Cowboys vs Minnesota Vikings, Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers y Las Vegas Raiders vs Denver Broncos; por último, Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers será el compromiso de domingo por la noche.

¿Cómo y cuándo ver EN VIVO y gratis la inauguración de la Copa del Mundo de Qatar 2022?

El arranque de la Copa del Mundo de Qatar 2022 será transmitido a través de El Canal del Mundial: Azteca 7. La transmisión de la ceremonia de inauguración empezará a las 8:40 horas en el centro de la República Mexicana y el juego entre Qatar, país anfitrión, y Ecuador empezará a las 10:00 horas para dar inicio a la vigésimo segunda justa mundialista.