EVO Japón 2026: cómo y dónde ver en español el torneo más importante de fighting games

La emoción de los fighting games alcanza uno de sus puntos más altos del año con la llegada de EVO Japan 2026, el torneo que reúne a los mejores jugadores del mundo en Tokio para competir en los títulos más importantes del género. Este 2026, el evento no solo destaca por su nivel competitivo, sino también por su accesibilidad para el público latino.

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Gracias a la reciente alianza entre Warner Bros. Games y Evolution Championship Series, la comunidad de América Latina podrá seguir el torneo completamente en español a través de las plataformas digitales de Warner Play Latino. Las transmisiones estarán disponibles en YouTube, Twitch y TikTok, con cobertura especializada que incluye narración en vivo, análisis y contenido exclusivo enfocado en los fans de la región.

Además, el evento también podrá disfrutarse con la mejor cobertura a través de las plataformas digitales de Azteca Esports y TV Azteca Deportes.

EVO Japón es la edición asiática del prestigioso circuito Evolution Championship Series, considerado el torneo de juegos de pelea más importante del mundo. Cada año, miles de jugadores profesionales y amateurs se dan cita para demostrar su habilidad en títulos icónicos como Street Fighter, Tekken, Guilty Gear y Mortal Kombat consolidando este evento como el escenario donde se define el más alto nivel competitivo global.

El torneo se llevará a cabo durante el fin de semana, con horarios que, debido a la diferencia con Japón, se desarrollarán principalmente durante la madrugada y primeras horas del día para Latinoamérica. Aun así, la cobertura en español permitirá a los fans seguir cada momento con mayor cercanía.

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Esta transmisión marca el inicio de una serie de colaboraciones que también incluirán futuras ediciones como EVO Las Vegas y EVO France, reforzando el compromiso de Warner Bros. Games por acercar los esports a nuevas audiencias en la región.

Con esto, EVO Japón 2026 no solo promete combates espectaculares, sino también un paso importante en la expansión de los fighting games en Latinoamérica.