Mortal Kombat Mobile celebra 11 años con nuevos personajes, recompensas gratis y contenido inspirado en Mortal Kombat II

Mortal Kombat Mobile celebra su 11.º aniversario con una importante actualización que no solo agrega nuevos personajes y eventos especiales, sino que también prepara el camino para el estreno de la próxima película Mortal Kombat II, que llegará a los cines el 7 de mayo de 2026.

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Como parte de esta celebración, Warner Bros. Games y NetherRealm Studios anunciaron la llegada de nuevos luchadores, el regreso de eventos clásicos muy solicitados por los fans y una serie de recompensas gratuitas que estarán disponibles por tiempo limitado a partir del 1 de abril.

Klassic Baraka y Shao Kahn llegan como nuevos personajes Diamante

Entre las novedades más importantes destaca la incorporación de Diamond Klassic Baraka, inspirado en su versión clásica del videojuego Mortal Kombat II de 1993. Este personaje contará con su habilidad pasiva Tarkat Bonehide, que le permitirá reflejar daño y aumentar su resistencia durante los combates.

Los jugadores podrán obtenerlo mediante el Kombat Pass especial del aniversario, disponible del 1 de abril al 7 de mayo.

Asimismo, la actualización también introduce acceso anticipado a Diamond Shao Kahn, basado en su aparición en la próxima película Mortal Kombat II. Este poderoso luchador destaca por tener una de las estadísticas de ataque más altas del juego y habilidades que fortalecen a su equipo mientras debilitan a sus rivales.

Eventos clásicos, modos especiales y nostalgia para los fans

La actualización también marca el regreso del popular evento Klassic Tower, que permitirá a los jugadores conseguir equipamiento temático inspirado en la era arcade de los años 90.

Además, regresan los desafíos Klassic, comenzando con Noob Saibot clásico, junto con la disponibilidad temporal de personajes legendarios en la tienda Krypt, incluyendo versiones de Liu Kang, Jax y Skarlet.

Los jugadores también podrán mejorar luchadores icónicos como Scorpion, Sub-Zero, Mileena y Sonya Blade mediante nuevos sistemas de progresión

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Recompensas gratis y nuevas mecánicas

Como parte de la celebración, los jugadores que inicien sesión diariamente entre el 1 y el 11 de abril podrán obtener 11 personajes clásicos gratuitos, además de recibir Dragon Krystals diarios como recompensa.

La actualización también añade nuevas mecánicas como:

Friendships , con animaciones especiales como la nueva interacción temática de Baraka.

, con animaciones especiales como la nueva interacción temática de Baraka. Brutalities , incluyendo un nuevo movimiento final para Shao Kahn.

, incluyendo un nuevo movimiento final para Shao Kahn. Nuevos sets de equipamiento con habilidades especiales.



Estas novedades forman parte de la estrategia de contenido continuo del juego, que seguirá recibiendo actualizaciones después del aniversario.