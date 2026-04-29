Warner Bros. Games se une a EVO para llevar los fighting games a toda Latinoamérica

Warner Bros. Games anunció una alianza estratégica con Evolution Championship Series (EVO), consolidando su apuesta por fortalecer la comunidad de juegos de pelea en Latinoamérica. A través de esta colaboración, la compañía transmitirá en vivo y en español las principales competencias del circuito global.

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Mediante Warner Play Latino, los fans podrán seguir de cerca los enfrentamientos de EVO Japan 2026 en Tokio, EVO 2026 en Las Vegas y EVO France 2026 en Niza, tres de los eventos más relevantes dentro de la escena competitiva de fighting games. Además, el contenido también estará disponible en portugués a través de Warner Play, ampliando su alcance en la región.

Las transmisiones se realizarán a través de plataformas como YouTube, Twitch y TikTok, incluyendo narración en vivo, análisis y contenido exclusivo para la comunidad. Como parte del ecosistema, los combates también podrán seguirse en HBO Max, reforzando la presencia multiplataforma del proyecto.

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EVO es considerado el escenario más importante para los juegos de pelea, reuniendo año con año a los mejores jugadores del mundo en torneos donde la precisión, la técnica y la pasión definen cada combate. Con esta alianza, Warner Bros. Games busca amplificar el alcance de estas competencias y conectar con una de las comunidades más fieles dentro del gaming.

El acuerdo también marca un paso clave en la consolidación de Warner Play como un hub de contenido competitivo en la región, apoyado por “La Casa del Combate”, una iniciativa que busca centralizar noticias, transmisiones y cobertura de esports enfocados en fighting games.

Con este movimiento, la compañía no solo acerca los torneos más importantes a la audiencia latinoamericana, sino que también fortalece el crecimiento de una escena que sigue ganando relevancia global, demostrando que los juegos de pelea continúan siendo un pilar fundamental dentro de los esports.