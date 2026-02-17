Ex Cruz Azul pidió apoyo para operarse de una lesión porque su equipo actual NO quiere pagarla

Escribió una página memorable en la historia del futbol mexicano al convertirse en la primera jugadora del país en fichar por un equipo profesional de Albania, pero ahora que cumplió el sueño de jugar en la liga femenil de Europa, esta figura enfrenta una situación crítica tras sufrir una grave lesión de rodilla.

La futbolista poblana Claudia Fernanda Cid, quien defendió los colores de Cruz Azul Femenil en 2021 hasta el Apertura 2023, se incorporó al club KFF Vllaznia Shkodranet en octubre de 2025 y sus expectativas eran tener la oportunidad para competir en torneos continentales como la UEFA Women's Champions League.

Sin embargo, el sueño europeo se truncó abruptamente cuando la defensa central sufrió una ruptura de ligamento cruzado y daño en el menisco durante un partido con su equipo. Lo que convirtió la lesión en una real tragedia fue la negativa del club albanés a hacerse cargo de los gastos médicos, dejando a la futbolista en una situación de desamparo.

El llamado de auxilio y la rifa solidaria

"Me lesioné el ligamento cruzado y el menisco jugando en Albania. El equipo no se hará cargo de la operación y mi rodilla no puede esperar", publicó Cid en sus redes sociales a mediados de febrero de 2026. De tal manera, la jugadora organizó una rifa con causa para costear su cirugía y proceso de rehabilitación, ofreciendo premios como un iPad, tenis On Cloud y un jersey retro del Real Madrid. Para participar, basta con contactarla vía WhatsApp.

Me lesioné el ligamento cruzado y el menisco jugando en Albania.

El equipo no se hará cargo de la operación y mi rodilla no puede esperar.



Por eso estoy organizando una rifa con causa para poder costear mi cirugía y recuperación.



Si quieres apoyar o saber más, mándame DM 🤍 pic.twitter.com/c1WuVueIXa — Claudia Cid (@claudiacid29) February 13, 2026

La lesión de ligamento cruzado requiere un procedimiento quirúrgico costoso y un periodo de recuperación que oscila entre seis y nueve meses, además de seguimiento médico especializado. Sin el respaldo institucional de su club y aunque existe un proceso legal en curso, la futbolista no puede postergar la intervención quirúrgica sin arriesgar su carrera deportiva.

El KFF Vllaznia Shkodranet es el club más ganador del futbol femenil albanés, con 11 campeonatos nacionales consecutivos, pero se niega a asumir los gastos médicos de la lesión.

¿Quién es Claudia Cid?

Claudia Fernanda Cid firmó con Cruz Azul Femenil en 2021 después de destacar con el Club León. Su paso por el futbol mexicano incluye estadías con equipos de gran tradición como el Club América, Lobos BUAP, Querétaro y las Xolas de Tijuana. Nacida el 26 de noviembre de 1997 en Puebla, la defensa central se formó en el futbol universitario con los Aztecas de la UDLAP y las Borregas del Tecnológico de Monterrey campus Puebla.

Su desempeño en la Liga MX Femenil le permitió consolidarse como una defensora confiable, mostrando liderazgo y disciplina que eventualmente abrieron las puertas para su aventura europea. El caso de Cid es un recordatorio de la precariedad contractual que enfrentan muchas futbolistas mexicanas cuando buscan oportunidades fuera de las grandes ligas, especialmente en mercados emergentes.