OFICIAL: América le da las gracias a una de sus ESTRELLAS

El Club América le dio las gracias a Jonathan dos Santos tras lo sucedido en el Torneo Clausura 2026. El cuadro azulcrema ha sufrido dos bajas importantes en este mercado veraniego previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Primero, la repentina e inesperada salida de André Jardine tras un tricampeonato histórico y ahora, la del volante mexicano; Jonathan dos Santos.

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A través de un comunicado oficial, las Águilas le dieron las gracias al ex futbolista del Barcelona: ''Irmão, Jonathan dos Santos. No nos queda más que agradecerte por todo lo que conseguimos juntos, por siempre dar tu máximo en la cancha y entregarte totalmente con pasión a nuestra playera. Te vas como Tricampeón e ícono en nuestra historia. Como un Capitán y la viva representación de lo que es ser Águila. Mucho éxito en todos tus futuros proyectos, el América siempre será tu casa.'', destacó el club azulcrema en su posteo.

Futuro incierto

A sus 36 años, el canterano del club blaugrana es agente libre y su carrera profesional podría terminar después de la Copa Mundial de la FIFA 2026. A menos que haya ofertas por sus servicios y algún club levante la mano por él, podría continuar su aventura en los terrenos de juego.

Por otro lado, el portal especializado Transfermarkt lo tiene valuado en 300 mil euros y cualquier equipo tendría nada más que negociar con él y su agente. Finalmente, se podría dar de que terminada su carrera tras una brillante etapa con las Águilas y siendo de los pocos mexicanos en jugar en un equipo top del balompié europeo.