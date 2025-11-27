Jugó en Real Madrid, fue subcampeón del Mundial y hoy eligió otro deporte para salvar su vida

El mundo del futbol puede ser muy cruel en algunos casos y muchos jugadores no están listos para afrontar su retiro . La rutina de un futbolista es totalmente distinta a la de una persona convencional y dejar esa vida a la que estaban acostumbrados desde pequeños puede significar un golpe muy duro desde lo anímico. Ese fue el caso de Ezequiel Garay, exdefensor que alcanzó la final del Mundial de Brasil 2014 con Argentina y que jugó para el Real Madrid.

Ezequiel Garay cuenta el sufrimiento que vivió al retirarse del futbol

En una charla en el pódcast ‘El Cafelito de Josep Pedrerol’, Garay fue consultado sobre cómo fue el año posterior a dejar el futbol y sorprendió a más de uno con su respuesta: “Al pozo, literalmente al pozo”, sentenció el ex Valencia. Cabe destacar que el argentino estuvo un año sin jugar previo a anunciar su retiro de forma oficial, pues las lesiones no le permitieron continuar con su carrera.

Crédito: @ezequielgaray24 / IG Ezequiel Garay durante su etapa en Valencia

Sin embargo, eso no es todo, ya que Garay explicó cuáles fueron los sentimientos que tuvo al dejar su profesión: “Yo he tenido la suerte de estar en equipos grandes que vivía en un avión o en un hotel. Si no jugaba la Copa, jugaba la Champions, sino la Europa League, sino la otra Copa. En casa estaba a la semana, 2 o 3 días como mucho. Todo ese ritmo durante 14/15 años de la nada que se corte…”.

TE PUEDE INTERESAR:



“No estaba preparado. Y al pozo… pasé un año muy, muy jodido. Gracias a Tamara, a mis hijos, a mi psicólogo y al bonito deporte en el que estoy ahora que es el pádel salí a flote”, sentenció Ezequiel, quien reveló que jugar al pádel fue una de sus distracciones para tratar dejar de lado todo lo que extrañaba al futbol.

El retiro temprano de Ezequiel Garay en el futbol

Garay, quien jugó en el Real Madrid entre los años 2009 y 2011, se retiró del futbol a los 34 años de edad en el mes de julio de 2021. Sin embargo, el exjugador argentino llevaba más de un año sin jugar de forma oficial, precisamente desde febrero de 2020. Esto se debe a que padecía una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla.

En su carta de despedida, Garay sostuvo que tenía “dolores fortísimos que me impedían incluso caminar en ocasiones. Reiteradas infiltraciones (exigidas por mí) para competir al máximo nivel”. Resulta que el exdefensor sufría de problemas en su cadera desde nacimiento, situación que lo llevó a dejar el futbol.

Ezequiel intentó seguir jugando profesionalmente tras recuperarse en 2021, incluso manifestó que llegó al punto de “negociar con varios clubes para mi vuelta”. Sin embargo, él mismo sentía que no iba a poder dar el rendimiento adecuado y decidió, dolorosamente, dejar su sueño.

