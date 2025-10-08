VIDEO: El día en que la policía intervino para que Brock Lesnar no golpeara a The Undertaker

Hace poco más de una década, en el año 2014, el mundo del wrestling cambió por completo luego de que The Undertaker perdiera su racha invicta en Wrestlemania a manos de Brock Lesnar, un resultado que, de acuerdo con muchos expertos en lucha, no debió concretarse dado que no llegó a nada…en teoría.

La rivalidad entre The Undertaker y Brock Lesnar data de muchos años en el pasado, misma que se acrecentó luego de que la “Bestia Encarnada” venciera a “El Enterrador” en una edición más de Wrestlemania terminado, con ello, con su racha invicta. Ahora bien, ¿sabías que la policía tuvo que intervenir en esta rivalidad?

¿La policía intervino en la rivalidad entre Brock Lesnar y The Undertaker en la WWE?

Meses después de lo ocurrido en Wrestlemania 2014 The Undertaker buscó revancha, por lo que comenzó a perseguir en todo momento a Brock Lesnar tanto en las ediciones de RAW como de SmackDown. La consigna era clara, tener un nuevo duelo en el ring para conocer quién era realmente el mejor.

La enemistad entre ambos era palpable y, además, sus personajes vendían cada segmento de manera impresionante. De hecho, uno de estos tuvo la inclusión de la policía, la cual entró directo al espacio de la WWE para detener a Brock Lesnar, quien estaba decidido a golpear a The Undertaker.

Por supuesto que este segmento, como la mayoría de los que existen en la WWE, estaba apalabrado entre cada uno de los protagonistas; sin embargo, al ser este el 2015 y en medio de la gran credibilidad que la empresa tenía en ese momento, dicha situación mostró realmente la rivalidad entre ambas superestrellas.

¿En qué momento terminó la rivalidad entre Brock Lesnar y The Undertaker?

La rivalidad culminó en el año 2015, precisamente en SummerSlam. Aquí, The Undertaker y Brock Lesnar volvieron a verse las caras en un mano a mano, y cuando parecía que el otrora integrante de la UFC volvería a llevarse el triunfo, un golpe prohibido de la leyenda del ring, así como una sumisión, fueron suficientes para que pudiera concretar su revancha.

