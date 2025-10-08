deportes
Noticias
Azteca Deportes
Otros Deportes
México sumó 17 medallas en los Mundiales de Para Natación y Para Atletismo; ¿cuántas fueron de oro?

En los siguientes párrafos podrás conocer la cantidad de medallas que México obtuvo en el Mundial de Para Atletismo y Para Natación. ¿Cuántas fueron de oro?

Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
El cierre del 2025 ha sido uno de los mejores en cuanto a cosecha de preseas para la delegación nacional se refiere. México disputó los Mundiales de Para Natación y Para Atletismo con resultados por demás llamativos, por lo que es preciso saber cuántas medallas de oro obtuvo el país, así como su lugar en ambos medalleros.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Lo primero que tienes que saber es que, sumando tanto el Mundial de Para Natación como el de Para Atletismo, México registró un total de 17 medallas que lo colocaron dentro de los mejores 25 países si se consideran ambos eventos. Ahora bien, ¿en cuál de los dos obtuvo más preseas?

¿Cuántas medallas sumó México en el Mundial de Para Atletismo y cuántas fueron de oro?

El Mundial de Para Atletismo fue por demás espectacular para la delegación mexicana, misma que quedó en el puesto 22 del medallero gracias a la cosecha de un total de diez medallas, lo cual destaca gracias a los atletas que obtuvieron resultados importantes para el país en turno.

De estas diez preseas, tres fueron de oro, una de plata y las seis restantes de bronce. Los atletas que alcanzaron la cima fueron Osiris Machado, Gloria Zarza y Luis Carlos López, mientras que Alondra Salazar, Citlaly Cortes, Floralia Estrada, Leonardo de Jesús Pérez, Edgar Navarro (dos bronces) y María Guadalupe Navarro también pusieron el nombre de México en alto.

¿Qué ocurrió con México en el Mundial de Para Natación y cuántas medallas ganó?

El Mundial de Para Natación no decepcionó en absoluto, y si bien se reunieron menos medallas en relación al Atletismo, el lugar del medallero para México fue mejor. Al final del evento, la delegación nacional se quedó con siete preseas, suficientes para colocar al país en el puesto 18 a nivel competición.

De las siete medallas, una de ellas fue de oro por obra de Arnulfo Castorena , considerado uno de los mejores atletas en la historia del país. La plata fue por obra de Jesús Gutiérrez, quien también obtuvo un bronce; Ángel Camacho se hizo acreedor a dos terceros lugares, mientras que las últimas medallas de bronce fueron para Patricia Valle y Fabiola Ramírez.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

