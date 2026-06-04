Facundo vuelve a casa y vive el México vs Serbia desde una perspectiva única
Facundo regresa a casa para vivir una noche especial junto a la afición mexicana durante el amistoso internacional entre México y Serbia. Un momento lleno de nostalgia, futbol y emociones.
Facundo está de vuelta en casa. En el marco del amistoso internacional entre México y Serbia, el querido conductor y figura de TV Azteca Deportes vive una jornada especial rodeado de futbol, recuerdos y la pasión de la afición mexicana.