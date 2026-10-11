ÚLTIMA HORA: Muere Wilfredo Gómez, leyenda del boxeo y tres veces campeón del mundo, a los 69 años

Wilfredo Gómez, considerado el máximo exponente del boxeo puertorriqueño y poseedor del récord histórico de 17 defensas consecutivas por nocaut en cualquier división, falleció la noche de este sábado 10 de octubre a los 69 años de edad.

La lamentable noticia fue confirmada este domingo por su hijo, Wilfredo Gómez Jr., a través de la cadena Telemundo. El inmortal del deporte, también inmortalizado con el afectuoso apodo de 'El Niño de Las Monjas' en honor al sector de San Juan donde creció, permaneció internado en un hospital durante las últimas dos semanas batallando contra severas complicaciones respiratorias.

Wilfredo Gómez : Una trayectoria formidable y un récord imbatible

Wilfredo Gómez nació en la capital boricua el 29 de octubre de 1956. Tras saltar al profesionalismo, conquistó coronas mundiales en tres categorías distintas (supergallo, pluma y superpluma), consolidando su estatus como héroe nacional e ícono absoluto del deporte boricua.

En la cima de su carrera como monarca supergallo, estableció una demoledora racha de triunfos por la vía del nocaut, destacando su célebre e inolvidable victoria sobre el histórico campeón mexicano Carlos Zárate, en un duelo de inmortales del Salón de la Fama.

El camino de 'Bazooka' registró su momento de mayor dramatismo el 21 de septiembre de 1981 en Las Vegas, cuando perdió su invicto profesional en una inolvidable pelea ante el ídolo mexicano Salvador Sánchez. Aunque la afición clamaba por un combate de revancha, la trágica muerte de Sánchez en un accidente automovilístico al año siguiente impidió el esperado reencuentro en el ring.

Wilfredo Gómez colgó los guantes definitivamente en 1987 tras vencer por nocaut técnico en el segundo asalto a Mario Salazar. Miembro del Salón de la Fama Internacional de Boxeo, recibió en julio de 2018 el nombramiento como 'Campeón Honorífico' por parte de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

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¿Cómo fue la pelea entre Wilfredo Gómez y Salvador Sánchez?

La pelea entre Salvador Sánchez y Wilfredo "Bazooka" Gómez, se celebró en el Caesars Palace de Las Vegas, es considerada una de las más grandes batallas en la historia de la rivalidad boxística entre México y Puerto Rico.

Promocionada como "La Batalla de los Pequeños Gigantes", enfrentó a un Wilfredo Gómez invicto y amplio favorito en las apuestas contra un joven Salvador Sánchez de 22 años que ostentaba el título mundial pluma del CMB.

Wilfredo Gómez hizo una intensa guerra psicológica. El "Bazooka" prometió públicamente que acabaría con Sal Sánchez por la vía rápida antes del octavo asalto.

Apenas transcurridos unos 40 segundos, Wilfredo salió a embestir agresivamente. Salvador lo esperó con calma y metió un contraataque magistral que envió a Gómez sorpresivamente a la lona. El boricua se levantó tambaleante y fue castigado brutalmente durante el resto de la pelea.

Exactamente en el asalto que Gómez predijo que ganaría (8vo round), Sánchez apretó el acelerador. Con un potente derechazo al rostro puso al puertorriqueño sobre las cuerdas y desató una ráfaga devastadora de golpes. Wilfredo cayó por segunda vez. Se levantó a pura valentía, pero con los ojos casi cerrados por la inflamación y sin respuesta defensiva, el árbitro Carlos Padilla detuvo la pelea.

