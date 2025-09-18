Familia de un jugador de Chivas recibió amenazas de muerte por ganarle al América: tenebrosos detalles

El Clásico Nacional entre Chivas y el América quedó atrás luego de que los dirigidos por Gabriel Milito hayan empatado sin goles contra Tigres en la fecha 1 pendiente del Apertura 2025 . Sin embargo, una nueva información desafortunada comenzó a circular en redes: la familia de Erick Gutiérrez recibió una fuerte amenaza de muerte.

La esposa del mediocampista de Chivas, Jacqueline Osuna, denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte dirigidas hacia ella y su hija. El mensaje fue enviado por el usuario @oscaryan07 de Instagram que, además de insultarla, soltó comentarios violentos contra el propio Gutiérrez y su hija. Por otro lado, el ‘Piojo’ Alvarado se perderá varios partidos con el Rebaño por lesión .

Mexsport La familia de Erick Gutiérrez recibió feas amenazas

“Tremenda estúpida pend..., por primera vez que ganan miserables y se ponen al pedo, empezando por el mediocre de tu esposo (Gutiérrez). Ojalá vio... a tus hijas y las mat... y después a ti”, se lee en la amenaza que compartió la esposa de Gutiérrez en sus redes sociales. “¿Qué pedo con este wey?”, escribió Jacqueline.

Captura de pantalla La amenaza que recibió la familia de Gutiérrez

Cabe destacar que el perfil del denunciado es público, pero no cuenta con fotografías ni publicaciones visibles. Hasta la fecha, ni el propio jugador ni el Guadalajara han emitido una postura al respecto sobre lo sucedido. Esta situación generó indignación entre los seguidores de Osuna, quienes mostraron su apoyo hacia la familia del futbolista.

Chivas está concentrado en su próximo juego ante Toluca

El Rebaño volverá a jugar en casa este próximo sábado 20 de septiembre cuando reciba a Toluca, el vigente campeón de la Liga BBVA MX, en el Estadio Akron. El partido comenzará a las 19:07 horas (Ciudad de México) y finalizará con los encuentros más complicados de su calendario, dejando un saldo de: una derrota con Cruz Azul, una victoria ante América y un empate contra Tigres.

Toluca palpita el choque contra Chivas por el Apertura 2025

“Vimos que no tuvo un gran inicio de torneo, pero ahora, a pesar de sus malos resultados había jugado muy bien, tiene mucho la pelota, contra América lo hizo muy bien, ganó el partido y creo que eso, al ser un Clásico Nacional les dio un plus, un acelere anímico”, comentó Jesús Gallardo, defensor del cuadro escarlata, en conferencia de prensa.